أحلام تلتقي هذه النجمة العالمية وتعلق: ليلة رائعة

أحلام تلتقي ديبيكا بادكون

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 07:20 مساءً - على هامش الاحتفال بالذكرى الـ25 لدار الأزياء العالمية سابياساتشي Sabyasachi، التقت النجمة الإماراتيةمع نجمة بووليود، والتي عبّرت عن سعادتها بهذا اللقاء.شاركت النجمةمن خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها بنجمة بووليود ديبيكا بادكون، وذلك أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 25 لدار الأزياء العالمية سابياساتشي، وعلقتعلى الصورة قائلة: "لقد كانت ليلة مذهلة. حضور الذكرى السنوية الـ 25 لعرض Sabyasachi في مدينة مومباي، وكانت اللحظة الأكثر إذهالًا عندما التقطنا هذه الصورة".

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