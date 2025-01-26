أحلام تلتقي هذه النجمة العالمية وتعلق: ليلة رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 07:20 مساءً - على هامش الاحتفال بالذكرى الـ25 لدار الأزياء العالمية سابياساتشي Sabyasachi، التقت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي مع نجمة بووليود ديبيكا بادكون، والتي عبّرت عن سعادتها بهذا اللقاء.
وأكملت أحلام: "نتمنى حضورك في رياض العز ونشوف لك حفلة كبيرة في موسم الرياض، وأنا أول الحضور والنجاح كمان بيلبق لك كارول سماحة بحبك وأهديك العناق الأخير".
وجاءت رسالة أحلام، بعد حرص كارول سماحة على تهنئتها بألبومها الجديد، حيث قالت كارول: "التجدد والإبهار دائمًا ملعبك حبيبتي أحلام.. مبروك الألبوم الجديد.. النجاح بيلبقلك".
كما أحيت أحلام أيضًا أول أمس حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على مسرح أبوبكر سالم بتنظيم من بنش مارك، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، والذي جاء بعنوان "ليلة فنانة العرب أحلام"، حيث قدّمت أغاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" الذي طرحته قبل أيام، واستمتع الجمهور به وبغنائها لهذه الأغاني لأول مرة بموسم الرياض. وتفاعل معها الجمهور، كما قدّمت أغاني طلبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغاني التي أعدّتها، واختتمت حفلها بأغنية وطنية عن السعودية.
وقدّمت أحلام لجميع الحاضرين لحفلها: "ليلة فنانة العرب أحلام" هدايا شتوية، عبارة عن فروة دافئة؛ لشدة البرودة على المسرح، وقد بلغت درجة الحرارة 10 درجات مئوية.
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أحلام تلتقي ديبيكا بادكونشاركت النجمة أحلام، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها بنجمة بووليود ديبيكا بادكون، وذلك أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 25 لدار الأزياء العالمية سابياساتشي، وعلقت أحلام على الصورة قائلة: "لقد كانت ليلة مذهلة. حضور الذكرى السنوية الـ 25 لعرض Sabyasachi في مدينة مومباي، وكانت اللحظة الأكثر إذهالًا عندما التقطنا هذه الصورة".
https://www.instagram.com/p/DFRhz_jSuv7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFRhz_jSuv7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFRhz_jSuv7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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رد أحلام على رسالة كارول سماحة بعد طرح "العناق الأخير"ردت النجمة أحلام على زميلتها الفنانة كارول سماحة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على "إكس"، وذلك بعد تهنئة الأخيرة لأحلام على ألبومها "العناق الأخير"، حيث قالت أحلام: "أغلى من يكتب لي فنانتي الغالية اللي أحبها وأعتز بها".
وأكملت أحلام: "نتمنى حضورك في رياض العز ونشوف لك حفلة كبيرة في موسم الرياض، وأنا أول الحضور والنجاح كمان بيلبق لك كارول سماحة بحبك وأهديك العناق الأخير".
وجاءت رسالة أحلام، بعد حرص كارول سماحة على تهنئتها بألبومها الجديد، حيث قالت كارول: "التجدد والإبهار دائمًا ملعبك حبيبتي أحلام.. مبروك الألبوم الجديد.. النجاح بيلبقلك".
ألبوم أحلام الأخيريذكر أن أحلام أطلقت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد "العناق الأخير"، وذلك عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي تضمن 12 أغنية.
كما أحيت أحلام أيضًا أول أمس حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على مسرح أبوبكر سالم بتنظيم من بنش مارك، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، والذي جاء بعنوان "ليلة فنانة العرب أحلام"، حيث قدّمت أغاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" الذي طرحته قبل أيام، واستمتع الجمهور به وبغنائها لهذه الأغاني لأول مرة بموسم الرياض. وتفاعل معها الجمهور، كما قدّمت أغاني طلبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغاني التي أعدّتها، واختتمت حفلها بأغنية وطنية عن السعودية.
وقدّمت أحلام لجميع الحاضرين لحفلها: "ليلة فنانة العرب أحلام" هدايا شتوية، عبارة عن فروة دافئة؛ لشدة البرودة على المسرح، وقد بلغت درجة الحرارة 10 درجات مئوية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».