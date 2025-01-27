شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 27-1-2025 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين فى السعودية حيث سجل عيار 24 مبلغ 331.50 جنيه، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

سعر الذهب اليوم الاثنين فى السعودية:

عيار 24 سجل 331.50 ريال

عيار 22 سجل 304.00 ريال

عيار 21 سجل 290.25 ريال

عيار 18 سجل 248.75 ريال

عيار 14 سجل 193.50 ريال

عيار 12 سجل 165.75 ريال

الأونصة سجلت 10313.75 ريال

الجنيه الذهب سجل 2321.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2754.48 دولار



