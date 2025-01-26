فنانة شهيرة تضع غادة عبد الرازق في موقف محرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم ضيق الوقت وقرب حلول شهر رمضان وبدء تصوير مسلسل “شباب امرأة”، للفنانة غادة عبد الرازق متأخراً، إلا أن بطلة المسلسل واجهت أزمة جديدة مع بداية التصوير، حيث فاجأت الفنانة عبير صبري صناع المسلسل بتقديم اعتذارها عن عدم المشاركة في العمل، ليجد القائمون على المسلسل أنفسهم في أزمة البحث عن بديلة لها في وقت ضيق جداً.

مسلسل “شباب امرأة” بطولة غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، داليا شوقي، جوري بكر وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن، ومن المفترض أن يعرض في رمضان 2025.

من ناحية أخرى، تشارك عبير صبري في رمضان من خلال مسلسل “الحلانجي”، بطولة محمد رجب تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام ويشارك في العمل كل من آيتن عامر، دانا حلبي، محمود رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار.