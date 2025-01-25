ميرنا وليد - بيروت - تحظى المؤثرة شوق بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ تعد من المؤثرات اللواتي تحرصن على ان تكن صادقات معهن.
موقع "الفن" التقى مؤخرا بالمؤثرة شوق في حفل جوائز الموريكس دور، وقد أجرينا معها لقاء، تحدثنا فيه عن عدد من المواضيع نذكر: المكان الأول الذي تحب زيارته عند وصولها الى لبنان، هل سبق وأن رفضت أحد الإعلانات؟ ما هي الشروط التي تضعها؟ من تتابع من المؤثرات؟ ما هو النقد الذي توجهه؟.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- شوق تعترف برفضها هذا الأمر وتوجّه نقدا صائبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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