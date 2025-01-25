خاص بالفيديو- شوق تعترف برفضها هذا الأمر وتوجّه نقدا صائبا

ميرنا وليد - بيروت - تحظى المؤثرة شوق بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ تعد من المؤثرات اللواتي تحرصن على ان تكن صادقات معهن.



موقع "الفن" التقى مؤخرا بالمؤثرة شوق في حفل جوائز الموريكس دور، وقد أجرينا معها لقاء، تحدثنا فيه عن عدد من المواضيع نذكر: المكان الأول الذي تحب زيارته عند وصولها الى لبنان، هل سبق وأن رفضت أحد الإعلانات؟ ما هي الشروط التي تضعها؟ من تتابع من المؤثرات؟ ما هو النقد الذي توجهه؟.

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