كيت موس بإطلالة مثيرة .. وسعر حقيبتها مرتفع

ميرنا وليد - بيروت - بدت عارضة الأزياء الإنكليزية كيت موس مثيرة للغاية ليلة الجمعة عندما خرجت إلى مدينة الحب لحضور أسبوع الموضة في باريس.

وشوهدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 51 عامًا، وهي تتجه إلى الخارج بملابس راقية ومتطورة، تتميز بمعطف من الساتان الأسود، وسروال مفصل، وقميص أبيض ناصع.

تميز المعطف الأنيق بتفاصيل مزينة بالفرو وعانق منحنياتها بشكل مثالي، مع إكسسوارات وكعب أسود مدبب.

كانت تحمل حقيبة يد مبطنة حمراء زاهية من بولغاري والتي تباع بالتجزئة بأكثر من 900 جنيه إسترليني، وارتدت أساور ذهبية على ذراعيها مما أضاف لمسات ملفتة للنظر إلى مجموعتها.

وظهرت كيت بمظهرها الناعم حيث قامت بتصفيف شعرها الأشقر في تسريحة مرفوعة بسيطة، وارتدت القليل من الماكياج لتسليط الضوء على مظهرها كعارضة أزياء.

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