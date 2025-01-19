ميرنا وليد - بيروت - تمتلك الفنانة المغربية إبتسام تسكت العديد من الأعمال الفنية، نذكر: "الظالم، راجع بلور، عاشر جرح، قلبي تلف، عروستنا فنة، ومباشرة"، كما ايضا شاركت بأعمال تمثيلية مثل الفيلم المغربي ألو ابتسام، و30 مليون، اذ نجحت في المجالين بعد تخرجها من برنامج المواهب ستار أكاديمي.
إبتسام تسكت صوّرت أغنية جديدة بعنوان "شهريار" بتوقيع المخرج فادي حداد، موقع "الفن" تواجد في كواليس تصوير الكليب، وقد أجرينا لقاء مع إبتسام تسكت وفادي حداد للحديث عن تفاصيل هذا العمل الفني.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- "الفن" في كواليس تصوير كليب شهريار لإبتسام تسكت..هذا ما صرّحت به وفادي حداد: "عندها نقولة نوعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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