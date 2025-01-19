ميرنا وليد - بيروت - حققت سيبيل بو شعيا لقب الوصيفة الرابعة لملكة جمال لبنان لعام 2024، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي اسمها ومقاطعها بكثرة، كما انها كانت قد تعرضت للتنمر بسبب صوتها من قبل البعض، في حين ان كثر دافعوا عنها واشادوا بها وبمقوماتها الجمالية، ولا شك ان سيبيل تمتلك ثقافة كبيرة وحضورا قويا وهذا ما لمسناه عند حديثنا معها.
موقع "الفن" التقى بـ سيبيل بو شعيا، وقد أجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، ابرزها اذا كانت استفادت من الإنتقادات التي تعرضت لها.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- سيبيل بو شعيا بأقوى رد: "ما بقشعن وما بيعنولي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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