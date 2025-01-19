جومانا مراد تختار إطلالة لافتة في حفل Joy Awards - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية جومانا مراد خلال حضورها ليلة أمس حفل صناع الترفيه Joy awards ليلة أمس في المملكة العربية السعودية وتحديداً في الرياض. واختارت لهذه المناسبة فستاناً مميزاً يجمع بين البساطة والرقي مع لمسة من الجرأة اللافتة باللون البيج والفضي على منطقة الصدر وأصافت اليه قطعة من الفرو من نفس اللون مما اضاف شياكة الى اللوك. وأضافت الى الاطلالة مجموعة مجوهرات فخمة كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين والمكياج المحدد وتحديدا رسمة العينين من خلال السموكي وبدت في غاية الجمال.

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