من حفل Joy Awards 2025... ريهام حجاج تنعَى والد ياسمين عبد العزيز: بيننا روابط عائلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 10:19 صباحاً - نعت النجمة ريهام حجاج، والد النجمة ياسمين عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، قائلة: إن تعازيها جاءت خالصة من القلب وليس لأي اعتبارات أخرى.

روابط عائلية

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

إطلالة مميزة

وكشفت "ريهام" في تصريحات خاصة لكاميرا "الخليج 365" على هامش فعاليات حفل 2025 Joy Awards، أن الموت موقف صعب على الجميع، وأنها من الأشخاص الذين يتأثرون كثيراً بمثل هذه الأحداث، علاوة على ذلك، فإن هناك روابط أسرية بين عائلتها وعائلة "ياسمين عبد العزيز"؛ ما يجعلها تشعر بواجب شخصي لتقديم العزاء والدعم، داعية الله أن يمنحها وأسرتها القوة والصبر".أما فيما يخص حضورها فعاليات حفلفقالت "ريهام" إنها كانت مشغولة بتصوير مسلسلها الجديد، لكنها حرصت على الظهور بإطلالة مميزة خلال الحفل، ولهذا استعانت بالمصمم إسلام متولي، والذي تولى مسؤولية تنسيق الإطلالة بالكامل، فظهرت بشكل احترافي، مؤكدة أنها لم تحتج إلى أي تعديلات إضافية، وأن النتيجة كانت رائعة ومرضية لها.

يمكنكم قراءة أبرزهم رزان جمال وقصي خولي... لقطات مرحة وعفوية جمعت النجوم في طريقهم لحفل Joy Awards

مسلسل منتظر

وبالانتقال للحديث عن أحدث أعمالها مسلسل "" أبدت ريهام حجاج حماسها تجاه عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل، وهو العمل الذي ألفه محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم المميزين، مثل الفنانة القديرة، ونبيل عيسى، وأحمد مجدي، و، ومحمود قابيل، وغيرهم من الأسماء المبدعة.

وكشفت "ريهام" قصة المسلسل والتي تدور حول قضية إنسانية تمس كل بيت بطريقة صادقة وعميقة، كما يتميز بسرده للأحداث بشكل مشوّق، مع إمكانيات إنتاجية عالية، مشددة أن العمل سيحظى بإعجاب الجمهور.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

حفل Joy Awards 2025

يذكر أن تصريحات "ريهام" جاءت على هامش حفل توزيع جوائزوالذي شهد حضوراً لافتاً لعدد كبير من نجوم العالم من مختلف مجالات صناعة الترفيه، الذين توافدوا إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في هذا الحدث البارز، ومن أبرز الحضور كان لاعب كرة القدم العالمي تيري هنري، والنجمة التركية توبا بويوك أوستن، والممثلة التركية أوزجي يامانتورك، والمطرب التركي تاركان، إضافة إلى الممثلة والمغنية الهندية

كما ضم الحفل حضور شخصيات بارزة؛ مثل المخرج الأمريكي ميغيل سابوجنيك، والمغني الكندي مايكل بوبليه، ورئيس WWE نيك خان، وصانع الأفلام الأمريكي مايك فلاناغان، والموسيقي الأمريكي جوناثان موفيت، إلى جانب النجم الهندي هريثيك روشان، والممثل الكندي البريطاني كيفر ساذرلاند، وكذلك النجم الكوميدي الأمريكي مارتن لورنس، والممثلة التركية الألمانية فخرية أوجن، والمصور والمخرج الأمريكي إرنست ديكرسون، والمنتج الموسيقي الألماني الشهير هانز زيمر، بالإضافة إلى الممثلة وعارضة الأزياء التركية هاندة أرتشيل.

بإمكانك أيضاً مشاهدة أبرز نجوم العالم في حفل 2025 Joy Awards