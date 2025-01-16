بعد تدخل أشرف زكي.. انتهاء الخلاف بين عمر مصطفى متولي وعائلة شكري سرحان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 01:20 مساءً - خلال الساعات الماضية تدخل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لحل الخلاف الدائر بين أسرة الراحل شكري والفنان عمر مصطفى متولي وأحمد فتحي.

الصلح مع عائلة شكري سرحان

وكشف عن ذلك محسن سرحان، المتحدث باسم عائلة الراحل شكري سرحان، حيث نشر صورة له مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب تعليقاً قال فيه"انتهاء الخلاف بوساطة نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكى وبحضور الفنان ايمن عزب، (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)".

وأكد أشرف زكي على أنه يحترم حرية الرأي والتعبير وهو حق محفوظ للجميع دون إساءة أو تقليل من رموزنا الفنية الكبيرة.



بداية الأزمة

وتعود الأزمة إلى حديث الفنان عمر متولي، في برنامجه الساخر "ليك لوك" الذي يُعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن الفنان شكري سرحان، وقت استضافته الفنان أحمد فتحي، قبل نحو 9 أشهر، حيث طرح "عمر" سؤالاً بقوله: "مين تحسه في تاريخ السينما المصرية نجح أوي بس بنسبة كبيرة مش بموهبته لكن ببركة ربنا"، ليرد عليه أحمد فتحي، قائلاً: "معظم جانات السينما المصرية" إلا أنّ "عمر" رأى أنّ شكري سرحان اكتسب نجومية رغم محدودية الموهبة.



غضب أسرة شكري سرحان

بعد هذه الواقعة أصدر محسن سرحان، المتحدث الإعلامي باسم أسرة شكري سرحان، بياناً صحفياً، أشار فيه إلى أنّ الفنان الراحل خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية، واجتاز اختبار القبول من أساتذة أسسوا لعلم وفن الأداء التمثيلي ووقف أمام زكي طليمات وجورج أبيض ويوسف وهبي، وعمره لا يتجاوز السادسة عشرة، كما أُسندت إليه بطولات سينمائية عندما كان في عمر العشرين، منها فيلم "ابن النيل" الذي يُعد واحداً من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وتبعه بأفلام "الزوجة الثانية"، و"قنديل أم هاشم"، و"اللص والكلاب" ولم يتجاوز عمره الثلاثين، وكان فتى الشاشة الأول بلا منازع لحصده أعلى الإيرادات.

وأشار البيان إلى أنّ "شكري سرحان تم اختياره كأفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية فى استفتاء مئويتها بمشاركة مائة ناقد فني جميعهم قامات يعرفون قواعد النقد ويدرسونه في أكاديميات الفنون، فقد حصل على نصيب الأسد برصيد 16 فيلماً معظمها بطولة مطلقة، بالإضافة إلى ذلك تلقى عدد كبير من العروض للمشاركة في أفلام عالمية".

يمكنك متابعة رد فعل أحمد فتحي بعد اعتزام أسرة شكري سرحان تقديم شكوى ...

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