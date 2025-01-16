تعرفوا إلى كيفية متابعة حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 10:23 صباحاً - عُشاق ومتابعو الأعمال الفنية بالوطن العربي مع موعد خاص يوم السبت المُقبل 18 يناير الجاري وإنطلاق حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 والذي يشهد منافسة ومُشاركة عدد كبير من الفنانين وصُناع الترفيه في الوطن العربي.

وقد تم الإعلان عن بدء حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بالعاصمة السعودية الرياض، وتستعرض لكم "الخليج 365" القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية التي من المُنتظر أن تنقل لكم فعاليات الحفل.

القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية الناقلة لحفل Joy awards 2025

وسيتم عرض فعاليات حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 بشكل مباشر على قناة "MBC"، كما سيتم عرض الحفل أيضًا مباشرة عبر منصة "شاهد" الإلكترونية وأيضًا عدد من القنوات على "Youtube" مثل قناة "موسم الرياض".

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الاستعدادات النهائية لانطلاق حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه

يُذكر أن خلال الفترة الحالية يتم العمل بسرعة كبيرة على إنجاز التحضيرات الأخيرة لانطلاق حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 والذي سيتم إقامته بمدينة الرياض.

وكان قد نشر كل من حساب Joy awards و "MBC1" عبر "إنستغرام" مقطع فيديو تضمن العديد من التحضيرات الكبيرة لإقامة الحفل وتم التعليق على مقطع الفيديو بـ: "هكذا يكون العمل على الحفل الأضخم من نوعه في العالم جوي أوورد 2025، موعدنا 18 يناير الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية".

كما كان رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"X" والذي ظهر من خلاله الاستعدادات و التحضيرات النهائية لــحفل Joy awards2025 وعلق على مقطع الفيديو قائًلا: "حنا صرنا جاهزين... وأنتوا؟ .. استعدوا لمشاهدة الحفل الاستثنائي جوي اووردز 2025 .. 18 يناير".



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