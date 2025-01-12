ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية مي عمر في أحدث إطلالتها على الجمهور، من خلال صور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رياضي مميز حيث إرتدت توب ضيق باللون الأبيض ذات اكمام طويلة مع سروال أخضر رياضي ضيق، و ربطت شعرها إلى الأعلى على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمكال وجهها، ووضعت على عينيها نظارات شمسية لإكمال اللوك.
و حملت مي بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 45,363 دولار.
وفي وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية مي عمر الجمهور، مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إطلالتها الأنيقة باللون اللافندر.
وقد ظهرت مي عمر مرتدية فستاناً قصيراً وضيقاً بقصة بلايزر، من علامة Mach & Mach التجارية، ويصل سعر الفستان، بحسب موقع البيع، إلى 1595 دولار أميركي.
وإنتعلت مي عمر حذاءً بكعبٍ عالٍ، شفافاً ومزيناً باللون الفضي، وحملت حقيبة يد باللون الفضي ومزينة باللون البنفسجي، يصل سعرها الى 2495 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر خيالي لحقيبة يد مي عمر من Hermès..إليكم كيف ظهرت بهذا اللوك الرياضي المميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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