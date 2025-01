كيفية مشاهدة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب.. إليكم تفاصيل الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 10:19 صباحاً - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات أول حفل توزيع جوائز رئيسي لموسم الجوائز بانطلاق حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ82، الذي يُكرم أفضل ما انتجته السينما والتلفزيون خلال عام 2024، في 27 فئة يتنافسون للقب الأفضل.

ولأنه حفل ضخم وحدث مميز يجمع أبرز وألمع نجوم ومشاهير هوليوود، جمعنا لكم في التقرير التالي كل ما تريدون معرفته عن الحفل، بالإضافة للقنوات الناقلة لفعالياته.

ما هو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب؟

بدأ أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالباً ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

كيفية مشاهدة حفل غولدن غلوب

سيُقام حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الـ82 اليوم الأحد 5 يناير 2025 الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ/ 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيوافق هذا التوقيت فجر الإثنين 6 يناير الساعة 4 فجراً بتوقيت الرياض، والساعة 3 فجراً بتوقيت القاهرة وبيروت. وسيُذاع الحفل على قناة CBS وسيُبث عبر Paramount+ في الولايات المتحدة.

عرض السجادة الحمراء يتم تنظيمه بالشراكة مع Entertainment Tonight وVariety وتستضيفه راشيل سميث ومارك مالكين. سيبدأ البث في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ/ 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عبر منصات Variety وPenske Media، وسيوافق هذا التوقيت فجر يوم الإثنين 6 يناير الساعة 2:30 فجراً بتوقيت الرياض، والساعة 1:30 فجراً بتوقيت القاهرة وبيروت.

يشكل حفل هذا العام بداية للصفقة الجديدة لمدة خمس سنوات بين شبكة CBS وحفل توزيع جوائز غولدن غلوب، مما يضمن للجمهور الاستمتاع بـ"حفل العام في هوليوود" على كل من شبكة CBS التلفزيونية وشبكة Paramount+ حتى عام 2029.

مُضيفة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025 والمكرمون

الممثلة الكوميدية المرشحة لجائزة إيمي نيكي غلاسر هي المضيفة لحفل هوليوود لهذا العام.

ما يميز حفل غولدن غلوب هذا العام عن السابق

أظهرت ترشيحات هذا العام تأثيراً لاتينياً وإسبانياً قوياً، لم يتم تكريم تسعة ممثلين لاتينيين فحسب، بل سلطت العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية المعترف بها الضوء أيضاً على موضوعات مهمة للمجتمع.

تتنافس سيلينا غوميز وأريانا غراندي على جائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد لأي فيلم سينمائي، مما يمثل إحدى المرات القليلة التي يتنافس فيها نجوم الموسيقى ضد بعضهم البعض في حفل جوائز جولدن جلوب.

هناك 26 مرشحاً لأول مرة هذا العام، بمن في ذلك آدم برودي، أريانا غراندي، آنا ساواي، داكوتا فانينغ، وغلين باول، هيرويوكي سانادا، كاثرين هان، باميلا أندرسون، وزوي سالدانا.

باستضافة نيكي غلاسر حفل هذا العام، تكون قد صنعت التاريخ كأول امرأة تستضيف حفل جوائز غولدن غلوب بمفردها.

بترشيحه الحادي عشر، أصبح دينزل واشنطن أكثر الممثلين السمر ترشحاً لجوائز غولدن غلوب.

الأفلام والمسلسلات المتصدرة الترشيحات

يتصدر فيلم إميليا بيريز Emilia Pérez فئات الأفلام بعشرة ترشيحات، يليه فيلم ذا بروتالست The Brutalist بسبعة ترشيحات، وفيلم Conclave بستة ترشيحات.

يتصدر مسلسل الدب The Bear فئات التلفزيون بخمسة ترشيحات، يليه Only Murders in the Building، و Shōgun بأربعة ترشيحات لكلٍ منهما.

قائمة مُقدمي حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

تشمل قائمة مُقدمي حفل توزيع جوائز غولدن غلوب السنوي كل من: أندرو غارفيلد، أنتوني ماكي، أنتوني راموس، أنيا تايلور جوي، أريانا ديبوس، أوبري بلازا، أولي كرافاليو، أوكوافينا، براندي كارليل، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، كولمان دومينغو، ديمي مور، دواين جونسون، إدغار راميريز، إلتون جون، غال غادوت، غلين كلوز، جيف جولد بلوم، جينيفر كوليدغ، كالي كوكو، كيت هدسون، كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، مارغريت كوالي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميشيل يوه، مايلز تيلر، ميندي كالينج، موريس تشيستنات، نيت بارغاتز، نيكولاس كيدج، راشيل بروسناهان، روب ماكيلهيني، سلمى حايك، سارة بولسون، سيث روغن، شارون ستون، فين ديزل، فيولا ديفيس، وزوي كرافيتز.

