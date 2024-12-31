مشاريع فنية للسيناريست بشير الديك لم تخرج للنور.. إليكِ التفاصيل

"الإمبراطور" يتناول السيرة الذاتية لـ أحمد زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد رحيل السيناريست، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض، إذ يُعد واحداً من أبرز الكُتّاب الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالٍ سينمائية وتلفزيونية، حققت نجاحاً ضخماً داخل مصر وخارجها.وتميزت كتاباتبقضايا الشارع وهموم المواطن، وهو ما برز جلياً في أفلامه، لا سيّما خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، مما جعلته قريباً من الجمهور، ورغم النجاحات التي حققها، إلا أنّ رصيده تراجع إلى نحو ما في الألفية الجديدة، رغم القضايا الكثيرة والموضوعات التي كان يحلم بتقديمها على الشاشة.وحرصعلى ممارسة هوايته المفضلة، وهي الكتابة، لحين خروجها إلى النور، في الوقت المناسب، إذ عمل على مشروعات فنية عدة، كان نصيبها أنّ تُحفظ في "الأدراج" حتى ولو بشكلٍ مؤقت، فيما كشف عن 3 أعمال خلال السنوات الأخيرة من حياته.يُعد مشروع تحويل سيرة الفنان أحمد زكي الذاتية إلى مسلـسل تلفزيوني، واحداً من أبرز الأعمال التي عمل عليها، إذ كان ينوي تقديم مسلسل بعنوان "الإمبراطور"، وكان من المقرر أن يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، إلا أنه توقف فجأة بسبب موقف أسرة الفنان الراحل.بشير الديك تحدث لـ"الخليج 365" عن مصير ذلك المشروع، قبل شهور من وفاته، حيث قال إنّ: "توقف المسلسل يعود إلى رغبة أسرة أحمد زكي، التي رفضت تقديم سيرته الذاتية في عملٍ فني، وهو الأمر الذي استجابت له جهة الإنتاج، وذلك رغم الانتهاء من كتابة الحلقات الخمس الأولى من العمل"، إذ كان لديه الاستعداد التام لاستعادة استئناف الكتابة حال الوصول إلى نقطة اتفاق، تضمن خروج العمل إلى النور، لاسيما أن محمد رمضان كان متحمساً لتقديم تلك التجربة.

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"شلة القروانة" مع جمال العدل

سلبيات منصات التواصل الاجتماعي في "تيك تاك توك"

كما اتفق، في وقتِ سابق مع المنتج جمال العدل، على مشروع درامي يحمل اسم "شلة القروانة"، وهو كان عبارة عن مسلسل مستوحى قصته من 3 أفلام سينمائية سبق وقدّمها خلال فترة الثمانينيات، وهي: "الحريف" بطولة الفنان عادل إمام، و"سواق الأتوبيس" للفنان نور الشريف، وأخيراً "النمر الأسود" للفنان أحمد زكي.وكان من المُقرر أنّ يخرجه المخرج حسني صالح، الذي بدأ مرحلة التحضيرات قبل نحو 3 سنوات، إلا أنّ العمل توقف لأسباب إنتاجية، ربما لكون يتناول أحداثاً تعود بالزمن إلى السبعينيات من القرن الماضي.ورغم تقدمفي العمر، إلا أنه كان متابعاً جيداً لمنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعه لكتابة فيلم سينمائي يحمل اسم "تيك تاك توك"، يغوص من خلاله داخل هذا العالم الافتراضي، ويُسلط الضوء على سيطرة "السوشيال ميديا" للأجيال الجديدة.وكان من المُقرر أنّ يؤدي دور البطولة حسين فهمي وليلى علوي، ومجموعة كبيرة من الممثلين الشباب، إلا أنّ المشروع توقف أيضاً بشكلٍ مفاجئ.

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