قوى الأمن: إحباط تهريب كمية من الكبتاغون داخل لوحتين فنيتين إلى دولة عربية وتوقيف 3 متورطين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "ضمن إطار الخطّة الأمنيّة الّتي وضعتها الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة آفة المخدّرات على جميع الأراضي اللّبنانيّة، ونتيجة مراقبة ورصد المدعو: "ن. ش." (من مواليد عام 1999، ​لبنان​ي الجنسيّة)، وهو أحد المشتبه بهم بمحاولة نقل لوحة فنيّة إلى دولة عربيّة من لبنان، تمّ ضبطها سابقًا من قبل ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ تحتوي على 2,06 كلغ قائم من الماريجوانا، وجرى حينها توقيف مرسِلة اللّوحة المدعوّة "ر. ح." (من مواليد عام 1972، لبنانيّة)؛ توافرت معلومات عن قيام (ن. ش.) بالتّحضير لإرسال شحنة أخرى من لبنان إلى إحدى الدّول العربيّة عبر شركة شحن".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-12-24، ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمّ ضبط الشّحنة وهي عبارة عن لوحة فنيّة مجهّزة بطريقة احترافيّة، وتمّ توقيف "ن. ش." بالإضافة إلى كلّ من: "ر. ش." (من مواليد عام 1991، لبناني)، و"ح. ج." (من مواليد عام 1983، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيش اللّوحة، تبيّن أنّها تحتوي على 6,65 كلغ من حبوب ​الكبتاغون​".

وكشفت الشّعبة أنّ "بنتيجة المتابعة، تمّ ضبط لوحة ثانية كانت معدَّة للتّصدير إلى دولة عربيّة عبر مطار بيروت الدولي. وبتفتيشها، ضبط بداخلها 3,8 كلغ من حبوب الكبتاغون"، لافتةً إلى أنّ "بالتّحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وجرى الكشف عن شبكة دوليّة لتهريب الكبتاغون تعتمد هذا الأسلوب، حيث تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّهم". وذكرت أنّ "التّحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، وبالتّنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات في الدّول المعنيّة".