الخليج اليوم .. الحديدة.. 13 شخصاً ضحايا ألغام الحوثي الشهر الماضي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق الحديدة "أونمها" أنها سجلت سبعة حوادث انفجار ألغام أرضية في محافظة الحديدة خلال شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بينهم أطفال.

وأفادت البعثة في تقريرها الشهري بأن الحوادث أدت إلى إصابة رجل وستة فتيان، ومقتل أربعة رجال وفتيين.

وذكرت البعثة أن الحوادث وقعت في مديريات الحالي والدريهمي والحوك، مشيرةً إلى أن عدد الحوادث المسجلة في ديسمبر يزيد عن تلك المسجلة في نوفمبر.

وأكدت البعثة مجدداً أن "اليمن لا يزال متأثراً بشدة بالمواد المتفجرة"، وأشارت إلى أن محافظة الحديدة تعد من أكثر المحافظات تضرراً بسبب القتال العنيف السابق والصراع المستمر على طول خطوط المواجهة في جنوب المحافظة.

يذكر أن جماعة الحوثي هي الطرف الوحيد في الصراع باليمن الذي يزرع الألغام المحرمة دولياً، وتُتهم الجماعة بتلويث الأراضي اليمنية بأكثر من مليوني لغم، وهي أعلى نسبة لزراعة الألغام منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً للأمم المتحدة.

وتفيد تقارير حكومية وحقوقية بأن الحوثيين رفضوا تسليم خرائط أماكن تواجد حقول الألغام.

والثلاثاء 31 ديسمبر 2024، أعلن مدير عام المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" أسامة القصيبي أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت خلال عام 2024 من انتزاع 48705 ألغام وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في مختلف أرجاء البلاد.