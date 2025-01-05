الخليج اليوم .. عطل تقني يصيب خدمات الإنترنت في الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، إن خدمات الإنترنت في البلاد تأثرت لدى إحدى شركات الاتصالات في البلاد نتيجة انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء الكويت.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع مع الشركة المتأثرة عمليات إصلاح الكابل المقطوع لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت، مشيرة إلى أنها تحقق مع الشركة ذاتها للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً مثل الاعتماد على كابلات بديلة للاستفادة من الشبكة المتاحة ومنع تكرار مثل هذه الحالات.

كما أكدت في الوقت ذاته، أهمية الاستمرار في مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجميع المستخدمين، وشهدت الساعات الماضية تداول استياء لافت من قبل مستخدمي منصات التواصل في الكويت بفعل عدم استمرار خدمة الإنترنت بشكل فعال، مطالبين الهيئة بضرورة الإفصاح عن الأمر.

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وهذه ليست الحادثة الأولى لتأثير قطع الكيابل على خدمات الإنترنت، إذ تكررت الحادثة ذاتها في سبتمبر 2024 حينما تعرّض كابل بحري يوفر الإنترنت للكويت، لقطع مفاجئ،ما أثر على خدمات الإنترنت المقدمة في البلاد وسط شكاوى من المستخدمين.

وقالت "الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات" في الكويت، إن الكابل البحري الدولي "فالكون" التابع لشركة GCX تعرض لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في السعودية.

كما شهدت الكويت في عام 2022 نفس الحادثة إذ واجهت البلاد ضعفاً في خدمات الإنترنت بفعل حادثة قطع كيبل بحري ما أدى إلى تعطل في بعض الدوائر الدولية العاملة على الكابل والمستخدمة من قبل الشركات مزودي ومقدمي خدمات الإنترنت مما أدى إلى ضعف خدمات الإنترنت في البلاد.