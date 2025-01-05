الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان: الجسر الإغاثي سيستمر حتى تحقيق النتائج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

زار وفد سعودي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعض المستشفيات في سوريا برفقة مسؤولين من وزارة الصحة السورية، وذلك من أجل معرفة الاحتياجات اللازمة في المستشفيات.

وذلك بالتزامن مع إرسال السعودية طائراتها الإغاثية، إذ وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي، إذ تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية.

من جهته، يقول مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ"العربية" إن الجسر البري والجوي يتضمن احتياجات الوقود في سوريا، لافتاً إلى أن الجسر الإغاثي لسوريا سيستمر حتى تحقيق النتائج، مؤكداً أنه بات قادراً على الوصول إلى كل أماكن الاحتياجات في سوريا.

يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والأزمات، وامتدادًا لنهج المملكة الراسخ بدعم العمل الخيري والإنساني في أنحاء العالم.