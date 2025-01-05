حمدان: "طاروا المرشحين والجلسة والسلام عليكم"

علّق أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين -المرابطون" مصطفى حمدان، على الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني 2025، حيث قال إنّ "الرئيس العتيد صنع في ‏المعركة بين (المبعوث الأميركي آموس) ⁧‫هوكشتاين‬⁩ و(مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب) مسعد بولس ‏وهذا المصنع الرئيسي".

ولفت أيضًا في هذا الصدد إلى من وصفهم بـ"الأخوة الأعداء (المكلّف بالملف اللّبناني في وزارة الخارجية السعودية) يزيد بن فرحان فرحان و(الموفد القطري) أبو فهد و(قائد الإدارة السورية الجديدة) أحمد الشرع و(وزير الخارجية السوري) أسعد الشيباني و(وزير الدفاع السوري) مرهف أبو قصرة"، وانتظار ‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية الألمانية بيربوك".

وقال: "‏غصب عن رقبتكن بدكن تقولوا صنع في ⁧‫لبنان‬. طاروا المرشحين والجلسة والسلام عليكم".