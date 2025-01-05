علّق أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين -المرابطون" مصطفى حمدان، على الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني 2025، حيث قال إنّ "الرئيس العتيد صنع في المعركة بين (المبعوث الأميركي آموس) هوكشتاين و(مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب) مسعد بولس وهذا المصنع الرئيسي".
ولفت أيضًا في هذا الصدد إلى من وصفهم بـ"الأخوة الأعداء (المكلّف بالملف اللّبناني في وزارة الخارجية السعودية) يزيد بن فرحان فرحان و(الموفد القطري) أبو فهد و(قائد الإدارة السورية الجديدة) أحمد الشرع و(وزير الخارجية السوري) أسعد الشيباني و(وزير الدفاع السوري) مرهف أبو قصرة"، وانتظار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية الألمانية بيربوك".
وقال: "غصب عن رقبتكن بدكن تقولوا صنع في لبنان. طاروا المرشحين والجلسة والسلام عليكم".
كانت هذه تفاصيل خبر حمدان: "طاروا المرشحين والجلسة والسلام عليكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.