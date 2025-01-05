نفذ أهالي المعتقلين في لبنان اعتصاما في ساحة عبد الحميد كرامي - النور في طرابلس بعنوان "أطلقوا سراح مشايخنا وشبابنا وجميع المظلومين"، ألقى خلاله احمد الشمالي كلمة "حزب التحرير" أشار فيها إلى ان "هذا اللقاء هو نصرة للمظلومين في هذا البلد وان قضية الموقوفين الاسلاميين هي قضية ظلم نتيجة الكيل بمكيالين وان هناك من وضع في السجون نتيجة مناصرته لقضية الشام".
وطالب المسؤول السياسي لـ"الجماعة الإسلامية" في الشمال الشيخ سعيد العويك بالعفو العام، مشيرا الى "وجود موقوفين في السجون اللبنانية بدون محاكمات وانه اليوم وبعد ثورة الشام لا بد من الافراج الفوري عن المظلومين وان يشمل العفو العام كل الموقوفين وان يصار للتعويض على الموقوفين ظلما".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام في طرابلس تحت شعار "أطلقوا سراح مشايخنا وشبابنا وجميع المظلومين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.