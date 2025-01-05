اعتصام في طرابلس تحت شعار "أطلقوا سراح مشايخنا وشبابنا وجميع المظلومين"

نفذ أهالي المعتقلين في لبنان اعتصاما في ساحة عبد الحميد كرامي - النور في طرابلس بعنوان "أطلقوا سراح مشايخنا وشبابنا وجميع المظلومين"، ألقى خلاله احمد الشمالي كلمة "حزب التحرير" أشار فيها إلى ان "هذا اللقاء هو نصرة للمظلومين في هذا البلد وان قضية الموقوفين الاسلاميين هي قضية ظلم نتيجة الكيل بمكيالين وان هناك من وضع في السجون نتيجة مناصرته لقضية الشام".

وطالب المسؤول السياسي لـ"الجماعة الإسلامية" في الشمال الشيخ سعيد العويك بالعفو العام، مشيرا الى "وجود موقوفين في السجون اللبنانية بدون محاكمات وانه اليوم وبعد ثورة الشام لا بد من الافراج الفوري عن المظلومين وان يشمل العفو العام كل الموقوفين وان يصار للتعويض على الموقوفين ظلما".