كشف عضو كتلة "التغيير" النائب مارك ضو، في تصريحات لقناة "الجديد"، أنّ "الاجتماع مع الوفد السعودي كان مثمرًا وإيجابيًا"، موضحًا أنّ "الاهتمام السعودي عاد وهو ليس فقط بالملف الرئاسي إنما بملفات عدة".
وقال ضو بعد اجتماع كتلة "التغيير" مع الموفد السعودي، إنّ إسم قائد الجيش جوزاف عون "ضمن خياراتنا"، مشيرًا إلى أنّ "موقفنا في الساعات المقبلة".
ويواصل الموفد السعودي يزيد بن فرحان لقاءاته اليوم بعدما مدد زيارته لبيروت يوما واحدا، وهو التقى مع أعضاء اللقاء النيابي التشاوري المستقل، وهم النواب إبراهيم كنعان والياس بو صعب وألان عون وسيمون أبي رميا.
كما التقى أعضاء التكتل الوطني المستقل وهم النواب طوني فرنجية وفريد الخازن وميشال المر ووليم طوق.
كانت هذه تفاصيل خبر مارك ضو: اجتماع كتلة التغيير مع الوفد السعودي كان إيجابيًا وموقفنا الرئاسي في الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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