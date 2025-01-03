راشد الفارس يروي حكاية 28 عاماً مع الفن في أولى حفلات موسم الرياض بـ 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 07:19 مساءً - استطاع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه خلط الأوراق بفكره ورؤيته في مجال صناعة الترفيه والفن، عندما أعلن عن ليلة غنائية يُحييها بمفرده للفنان السعودي راشد الفارس بعد مشوار 28 عاماً حافلة بالعطاء والنجاح في مشوار فارس الأغنية السعودية، ليضيف بذلك اسمه إلى سجل العديد من الأسماء التي قدمت على مدار أعوام موسم الرياض الخمسة ليالٍ رائعة غنائية موسيقية بأسمائهم بينهم: محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، راشدالماجد، رابح صقر، ماجدالمهندس، ياسر بوعلي، سهم، تركي وآخرين.
وفي هذه الليلة التي أُقيمت برعاية هيئة الترفيه ومن تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، علا صوت الفارس وأمتع وأطرب الأحبة في ليلة تصدرت الترند على منصة x نفدت تذاكرها، صال وجال فيها الفارس بأغاني مشواره الفني مستذكراً قبل تقديم كل أغنية ظرفها وشيئاً من نفحاتها.
في ردوده على أسئلة الصحفيين، شدد راشد الفارس على المكانة والنهضة الكبيرة التي يعيشها وطنه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات في ظل قيادة وعهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب الرؤية أمير الشباب محمد بن سلمان يحفظة الله، وما يوليه المستشار تركي آل الشيخ للفنانين والمبدعين، كاشفاً أنه لن ينسى اتصال آل الشيخ به مشكوراً عندما أوكل له مهمة إحياء هذه الليلة.
وفي إجاباته، ذكر أنه من مواليد مدينة الرياض، ويفتخر بأنه درس القانون، قائلاً: "القانون هي الدراسة النظرية الوحيدة التي يستفيد منها صاحبها لأنها تُعرّفه بما له وما عليه من حقوق وواجبات"، وقال إن الذي أطلق عليه لقب "الفارس" هو "فنان العرب" محمد عبده.
وفي هذه الليلة التي أُقيمت برعاية هيئة الترفيه ومن تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، علا صوت الفارس وأمتع وأطرب الأحبة في ليلة تصدرت الترند على منصة x نفدت تذاكرها، صال وجال فيها الفارس بأغاني مشواره الفني مستذكراً قبل تقديم كل أغنية ظرفها وشيئاً من نفحاتها.
البداية مع المؤتمر الصحفيوفي ليلة راشد الفارس كان معه وحاضراً في استقباله سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، فاسترجعا سوياً ذكريات الزمن الجميل لا سيما وأن الفارس هو ابن روتانا التي لا ينسى نجاحاته معها، وهذه المرة أعلنها أمام أهل الإعلام والسوشيال ميديا عند التقائه بهم قبل صعوده المسرح مجيباً على أسئلتهم.
في ردوده على أسئلة الصحفيين، شدد راشد الفارس على المكانة والنهضة الكبيرة التي يعيشها وطنه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات في ظل قيادة وعهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب الرؤية أمير الشباب محمد بن سلمان يحفظة الله، وما يوليه المستشار تركي آل الشيخ للفنانين والمبدعين، كاشفاً أنه لن ينسى اتصال آل الشيخ به مشكوراً عندما أوكل له مهمة إحياء هذه الليلة.
وفي إجاباته، ذكر أنه من مواليد مدينة الرياض، ويفتخر بأنه درس القانون، قائلاً: "القانون هي الدراسة النظرية الوحيدة التي يستفيد منها صاحبها لأنها تُعرّفه بما له وما عليه من حقوق وواجبات"، وقال إن الذي أطلق عليه لقب "الفارس" هو "فنان العرب" محمد عبده.
بداية الحفلوعلى مدار فقرتين غنائيتين تخللتهما استراحة قصيرة، قدم راشد الفارس ما يزيد على 30 أغنية من ألبوماته التسعة والأغاني المنفردة التي صدرت له خلال مشواره وكان آخرها ألبوم "كحل وزمام"، واختار أغنية "يمكن" ليفتتح بها ليلته. وقد أشرف الملحن المبدع ياسر بوعلي على اختيارات الفارس في الليلة بالتعاون مع الملحن العبقري سهم الذي كان حاضراً في الكواليس مع راشد ورافق الفارس في الحفل فرقة موسيقية ضخمة تجاوز عددها 70 عازفاً يقودهم المايسترو السعودي مدحت خميس.
أغاني حفل راشدالفارسغنى "راشد" عدداً من أغانيه ونوَّع، حيث بدأ بالقديم وروى رحلة 28 عاماً من العطاء الغني عبر الأغاني التي أطربت الجمهور، وكان من الأغاني التي غناها أغنية "يمكن تخونك وايه أحبه وراس مالي ونعم الفين وتزعل ليه وشموخ والمدينة وانت الحب ونلتقي يا حبيبي وعمري ما تمنيت وعاشق بنية وبيتك هنا وعزاه وكذا وأكثر وفي أمور لاحظت شيء وابوك للجنة واعتذر له والغفران والتوبة وثق تماماً والراعبية وعلى الوسادة والهوى الغلا وسلك حرير وكتاب أغاني وباسم الجرح وسياسة الحب وصافي جو والسيل وعاشت بلادي".
حفل مميز لفارس الأغنيةوكل مَن شاهد الحفل سواء داخل مسرح "محمد عبده أرينا" أو من خلال النقل التلفزيوني المباشر أشاد بجمال وروعة ديكور المسرح وهندسة الصوت وإبهار الإضاءة والرؤية الإخراجية التي قدمها المخرج أحمد الدوغجي، يُضاف لهذا دقة التنظيم، وانسيابية التقرير الذي أُعد عن الليلة من جانب طاقم روتانا، والشهادات التي قالها عدد من النجوم بحق الفارس ومنهم: الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد (أسير الشرق)، والأمير أحمد بن سلطان "سهم"، والفنان عبدالمجيد عبدالله والشاعر علي عسيري وآخرون، وقد ضرب الفارس درساً بوفائه عندما لم ينس أن يتوجه بالشكر إلى الملحن الراحل صالح الشهري صاحب النصيب الأكبر من الألحان في مشوار الفارس، وكذلك إلى "صوت الأرض" طلال مداح وما تعلمه منهما.
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