انت الان تتابع خبر المالكي للجيش العراقي في عيده الـ 104: شعبنا سيضل مدينا لكم ولمواقفكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه "في ذكرى الـ 104 لتأسيس الجيش العراقي الباسل نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لأبطال العراق الغيارى صمام امان الوطن، في الذود عنه وحماية إنجازاته، ان شعبنا سيظل مدينا لكم ولمواقفكم الشجاعة في الدفاع عن حياض البلد الغالي، ويقدر علينا كل تضحيات شهداء الوطن الابرار ويضعها في انصع صفحات تاريخه العريق".



وأضاف: "كل عام وجيشنا درع الوطن الحصين والحارس الأمين للمكتسبات والشريك الرئيس في كل الإنجازات والنجاحات".