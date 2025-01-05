تكنولوجيا: نتائج اختبارات الأداء تُظهر قوة هائلة لهاتف Redmi Turbo 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت نتائج اختبارات الأداء (Benchmarks) الخاصة بهاتف شاومي الجديد، ريدمي توربو 4 (Redmi Turbo 4)، على الإنترنت، كاشفةً عن أداء قوي يُنبئ بمنافسة شرسة في سوق الهواتف الذكية.

حيث حقق الهاتف، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد، نتائج مذهلة على منصة AnTuTu v10 الشهيرة، مسجلاً حوالي 1.7 مليون نقطة. هذا الرقم يضعه في مصاف الهواتف الرائدة ويتجاوز أداء العديد من الأجهزة المنافسة المتوفرة حاليًا في الأسواق.

وبالنظر إلى تفاصيل نتائج AnTuTu، نجد أن الهاتف حقق 446,596 نقطة في اختبار وحدة المعالجة المركزية (CPU)، و 695,005 نقطة في اختبار وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، و 336,492 نقطة في اختبار الذاكرة (MEM)، وأخيرًا 271,254 نقطة في اختبار تجربة المستخدم (UX). وتُشير هذه الأرقام إلى تحسن كبير في الأداء على جميع الأصعدة مقارنةً بالأجيال السابقة من هواتف ريدمي، مما يعني تجربة استخدام فائقة السلاسة، سواء في الألعاب أو تشغيل التطبيقات الثقيلة.

ويُعتقد أن هذا الأداء الاستثنائي يعود بشكل كبير إلى استخدام معالج Dimensity 9300 من ميدياتك، وهو معالج رائد معروف بقوته، خاصةً في مجال معالجة الرسوميات.

وعلى الرغم من أن هذه النتائج والتفاصيل لم يتم تأكيدها رسميًا من قبل شاومي، إلا أنها تُعطينا لمحة قوية عما يمكن توقعه من هاتف ريدمي توربو 4. ويبدو أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف ذكي رائد يتمتع بإمكانيات عالية وسعر تنافسي.

من المتوقع أن تكشف شاومي النقاب عن المزيد من المعلومات حول ريدمي توربو 4، بما في ذلك المواصفات الكاملة، والسعر الرسمي، وموعد الإطلاق في الأسواق خلال الفترة القادمة