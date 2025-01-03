كشف رئيس هيئة الصّناعات الدّفاعيّة في الرّئاسة التّركيّة خلوق غورغون (Haluk Görgün)، أنّ "صادرات الصّناعات الدّفاعيّة والطّيران شهدت زيادة 29 في المئة، وبلغت قيمة هذه الصّادرات 7 مليارات و154 مليون دولار في عام 2024، وهو رقم قياسي".
وأكّد في تصريح، أنّ "هذا الرّقم يتجاوز بنسبة 11 في المئة الهدف الّذي حدّدته الحكومة التّركية في وقت سابق لعام 2024، والبالغ 6,5 مليارات دولار"، لافتًا إلى أنّ "قطاع الصّناعات الدّفاعيّة التّركي يعيد كتابة اللّعبة في السّاحة العالميّة بفضل التّقنيّات الّتي يبتكرها، بقيادة الرّئيس رجب طيب أردوغان".
وأشار غورغون إلى أنّ "بلاده أصبحت اليوم تصدّر منتجات الصّناعات الدّفاعيّة إلى 180 دولة"، معربًا عن اعتزازه بـ"سماع اسم تركيا في أنحاء العالم". وشدّد على "أنّنا سنواصل العمل بالعزم نفسه خلال عام 2025، من أجل تحقيق زيادة مستدامة في صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والطيران تجاوزت 7 مليارات دولار خلال 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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