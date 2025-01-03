الرئاسة التركية: صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والطيران تجاوزت 7 مليارات دولار خلال 2024

كشف رئيس هيئة الصّناعات الدّفاعيّة في الرّئاسة التّركيّة خلوق غورغون (Haluk Görgün)، أنّ "صادرات الصّناعات الدّفاعيّة والطّيران شهدت زيادة 29 في المئة، وبلغت قيمة هذه الصّادرات 7 مليارات و154 مليون دولار في عام 2024، وهو رقم قياسي".

وأكّد في تصريح، أنّ "هذا الرّقم يتجاوز بنسبة 11 في المئة الهدف الّذي حدّدته الحكومة التّركية في وقت سابق لعام 2024، والبالغ 6,5 مليارات دولار"، لافتًا إلى أنّ "قطاع الصّناعات الدّفاعيّة التّركي يعيد كتابة اللّعبة في السّاحة العالميّة بفضل التّقنيّات الّتي يبتكرها، بقيادة الرّئيس رجب طيب أردوغان".

وأشار غورغون إلى أنّ "بلاده أصبحت اليوم تصدّر منتجات الصّناعات الدّفاعيّة إلى 180 دولة"، معربًا عن اعتزازه بـ"سماع اسم ​تركيا​ في أنحاء العالم". وشدّد على "أنّنا سنواصل العمل بالعزم نفسه خلال عام 2025، من أجل تحقيق زيادة مستدامة في صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية".