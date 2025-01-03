"بيلد": تعطُّل أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة في مطارات ألمانيا

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانيّة، عن تعطُّل أنظمة الكمبيوتر الخاصّة بالشّرطة الفيدراليّة الألمانيّة في المطارات في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أنّ "المشكلة أثّرت على الأنظمة الّتي يستخدمها الموظّفون للتّحكّم في تسجيل دخول المسافرين إلى ألمانيا"، مشيرةً إلى أنّ "الموظّفين يضطرّون إلى القيام بالكثير من المهام يدويًّا، بعد أن اعتادوا على إدخالها أوتوماتيكيًّا عن طريق النّظام الحاسوبي".
في الوقت نفسه، أفادت قناة "WDR" بوجود طوابير انتظار طويلة في عدّة مطارات وعلى الأخص في مطار دوسلدورف، لافتةً إلى أنّه يتعيّن على الرّكاب الانتظار نحو ساعتين لإتمام إجراءاتهم.
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