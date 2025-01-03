أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حديث لـ"العربية"، الى اننا "نفتش كل من يمر عبر مطار بيروت حتى الدبلوماسيين، وعثرنا على مبالغ مالية تشغيلية ومستندات لسفارة إيران بحقائب أمس".

كانت هذه تفاصيل خبر مولوي: عثرنا على مبالغ مالية تشغيلية ومستندات لسفارة إيران بحقائب أمس في مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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