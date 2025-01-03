"الجديد": هوكشتاين سيصل يوم الاثنين الى بيروت في مهمة مزدوجة تتعلق بمراقبة بوقف اطلاق النار وانتخابات الرئاسة

أفاد معلومات قناة الـ"الجديد"، بأن "الموفج الأميركي آموس هوكشتاين سيصل يوم الاثنين الى بيروت في مهمة مزدوجة تتعلق بمراقبة بوقف اطلاق النار وانتخابات الرئاسة".

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