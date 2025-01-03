الصادق: ما جرى بالمطار أمس إجراء طبيعي أما رد فعل بيئة "حزب الله" ومسؤوليه فغير طبيعي

أكّد النّائب ​وضاح الصادق​، أنّه "حقّ سيادي لكلّ دولة تفتيش الوافدين إليها، وما جرى في ​مطار بيروت الدولي​ بالأمس هو إجراء طبيعي في كلّ مطارات العالم، وتحديدًا بعد انتهاء حقبة استباحة المطار والتزام الدّولة بمنع كلّ أنواع التّهريب عبره. أمّا غير الطّبيعي فهو ردّ الفعل من قِبل بيئة "​حزب الله​" ومسؤوليه، خصوصًا بعد إعلان الأمين العام للحزب الشّيخ نعيم قاسم أنّهم قرّروا تسليم الأمر للدّولة".

واعتبر في تصريح، أنّ "غير الطّبيعي أيضًا، هو العقليّة الّتي رسّخت منطق فائض القوّة، ليصبح أمرًا بديهيًّا أن تتحرّك مجموعات الحزب ضدّ أيّ إجراء قانوني سيادي تقوم به الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّ "بخصوص الحقيبة الدّبلوماسيّة المحميّة باتفاقيّة فيينا، فهي، وفقًا للاتفاقيّة نفسها، لا يمكن استخدامها إلّا فيما يخص الأمور الرّسميّة".

وشدّد الصّادق على أنّ "أي خطأ تعالجه الحكومة، وليس استعراضات الحزب في الشارع. الدّولة لا تُجزّأ والسّيادة كذلك".