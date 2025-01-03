"LBCI": توقف الاشتباكات بعد إرسال "هيئة تحرير الشام" قوة إلى سرغايا وإجراء اتصالات مع الجانب اللبناني

كشفت معلومات الـ"LBCI"، عن "توقف الاشتباكات بعد ارسال هيئة تحرير الشام قوة الى سرغايا واجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش، عن "تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض ٤ عناصر من الجيش لإصابات متوسطة".