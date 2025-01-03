الأسمر لبيرم: إذا كان ما نُقل عنك دقيقًا فلا يمكنك قطع يد أحد وهناك قوانين عليكم احترامها

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​سعيد الأسمر​، إلى أنّه "قيل إنّ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​ أوصل رسالةً إلى "مجلس الوزراء ومن يعنيهم الأمر، بأنّ اليد الّتي ستمنع إيران من المساهمة في تمويل إعادة الإعمار سنقطعها، مثلها مثل اليد الّتي تفكّر أن تمتدّ إلى سلاح حزب لله".

وتوجّه في تصريح، إلى بيرم، قائلًا: "إذا كان ما قيل دقيقًا، فهذا ليس منطق وزير ولا رجل دولة، ولا يمكنك قطع يد أحد، وهناك قوانين عليكم احترامها قبل كلّ شيء".