القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: نحن أقرب ما يمكن إلى الوضع الذي كنا عليه قبل صفقة الأسرى السابقة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي، أن "نحن أقرب ما يمكن إلى الوضع الذي كنا عليه قبل صفقة الأسرى السابقة".

وفي وقت سابق، أعلنت "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، "أنّها تواصل جهودها في التّواصل مع الدّول المختلفة والمؤسّسات الدّوليّة والجمعيّات الخيريّة الإقليميّة، لمتابعة الحالة الإنسانية المأساويّة في قطاع غزة، في ظل جرائم الاحتلال المستمرّة"، موضحةً أنّ "هذه الاتصالات تهدف إلى العمل على التّخفيف عن شعبنا وكسر الحصار الإنساني، وتأمين وإيصال ما يلزمه من احتياجات ضروريّة لمواجهة الظّروف المأساويّة، وخاصّةً في مواجهة فصل الشّتاء، وكذلك التّحضير والتّرتيب لإغاثة وإيواء شعبنا فورَ التّوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النَّار".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "اليوم، تستأنف المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطريّة الدوحة"، مؤكّدةً "جدّيّتها وإيجابيّتها، وسعيها للتّوصّل إلى اتفاق في أقرب فرصة، يحقّق طموح وأهداف شعبنا الصّابر المرابط، وأهمّها وقف العدوان وحماية شعبنا في ظلّ الإبادة الجماعيّة والتّطهير العرقي الّذي يمارسه الاحتلال"، لافتةً إلى أنّ "هذه الجولة ستركّز على أن يؤدّي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النَّار، وانسحاب قوّات الاحتلال من قطاع غزَّة وتفاصيل التّنفيذ، وعوده النّازحين إلى بيوتهم الّتي أُخرجوا منها في كلّ مناطق القطاع".