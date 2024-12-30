فهد البتيري: هوبال أفضل فيلم سعودي في 2024  

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - رأى الفنان فهد البتيري، أن فيلم "هوبال" هو أفضل فيلم سعودي لعام 2024، موضحاً أن هناك أسباباً دفعته لترشيحه لأفضل فيلم من بينها اللغة البصرية للعمل والتي وصفها بـ"الفخمة" إضافة لموسيقاه التصويرية وقصته، إلى جانب الأداء الرائع الذي ظهر عليه جميع ممثليه.
وأضاف: "قصة تتعدى أبعادها قالبها الثقافي لتصل رسائلها الإنسانية للجميع، أداءات مبهرة من جميع الممثلين والممثلات بلا استثناء".
وتدور أحداث الفيلم السعودي هوبال، أثناء فترة التسعينيات في السعودية، عندما تتعرض عائلة بدوية للعزلة التامة في وسط الصحراء بعد هجر القرية التي كانوا يعيشون فيها، وحينها تتعرض "ريفة" ابنة العائلة إلى مرض معدٍ يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها، لتبدأ الأم في التفكير بطرق للتخلص من قوانين الجد، وإنقاذ ابنتها الصغيرة بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موت ريفة.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين وهم إبراهيم الحساوي في دور الجد "ليام"، مشعل المطيري في دور الابن "شنار" ميلا الزهراني في دور "سرا"، حمدي الفريدي في دور "بتال"، حمد فرحان في دور "عساف"، أمل سامي في دور "ريفة".
يمكنكم قراءة ... بالفيديو ماذا قال إبراهيم الحساوي عن هوبال؟
كما كانت له مشاركة درامية من خلال مسلسل "ثانوية النسيم"، وهو العمل الذي نال على إعجاب شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية السعودية، حيث دارت أحداثه حول مدرسة ثانوية تقع في حي النسيم في الرياض، وفيها يواجه طلاب المدرسة المراهقون مدرسهم الجديد "عبد الله"، الذي يحمل درجة الماجستير في إصلاح التعليم، والعمل من بطولة الفنان خالد صقر ونايف البحر وأحمد الكعبي ونواف الدريهم وآخرين.
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فهد البتيري: هوبال أنضج تجربة فنيةونشر فهد البتيري عدة صور للفيلم وقت عرضه في إحدى دور السينما وذلك عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، معلقاً: "من منظوري الشخصي المتواضع، فيلم هوبال هو أنضج تجربة فنية تجمع مفرج المجفل وعبد العزيز الشلاحي وأفضل فيلم سعودي في 2024، لغة بصرية فخمة، موسيقى تصويرية رائعة".
وأضاف: "قصة تتعدى أبعادها قالبها الثقافي لتصل رسائلها الإنسانية للجميع، أداءات مبهرة من جميع الممثلين والممثلات بلا استثناء".
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https://www.instagram.com/p/DEMRbSVoYff/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
فيلم "هوبال"كان فيلم "هوبال" السينمائي قد عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة كعرض أول وخاص، وسيتم عرضه بشكل رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير 2025.
وتدور أحداث الفيلم السعودي هوبال، أثناء فترة التسعينيات في السعودية، عندما تتعرض عائلة بدوية للعزلة التامة في وسط الصحراء بعد هجر القرية التي كانوا يعيشون فيها، وحينها تتعرض "ريفة" ابنة العائلة إلى مرض معدٍ يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها، لتبدأ الأم في التفكير بطرق للتخلص من قوانين الجد، وإنقاذ ابنتها الصغيرة بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موت ريفة.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين وهم إبراهيم الحساوي في دور الجد "ليام"، مشعل المطيري في دور الابن "شنار" ميلا الزهراني في دور "سرا"، حمدي الفريدي في دور "بتال"، حمد فرحان في دور "عساف"، أمل سامي في دور "ريفة".
يمكنكم قراءة ... بالفيديو ماذا قال إبراهيم الحساوي عن هوبال؟
ما بين السينما والتلفزيون مشاركات فنية سابقة لـ فهد البتيريوتواجد الفنان فهد البتيري في أكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية منها مشاركته في فيلم "العيد عيدين"، والذي دارت أحداثه حول عائلة إماراتية سعودية تقضي عطلة العيد في أبوظبي، ثم تأخذ الأحداث منعطفاً درامياً يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية وسوء الفهم، رغم الفوضى، يخوض الوالدان تجربة أبوة جديدة ويكتشفان معنى الاتحاد كعائلة واحدة، ويشارك في العمل ميرة المدفع، شادي ألفونس وغيرهما.
كما كانت له مشاركة درامية من خلال مسلسل "ثانوية النسيم"، وهو العمل الذي نال على إعجاب شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية السعودية، حيث دارت أحداثه حول مدرسة ثانوية تقع في حي النسيم في الرياض، وفيها يواجه طلاب المدرسة المراهقون مدرسهم الجديد "عبد الله"، الذي يحمل درجة الماجستير في إصلاح التعليم، والعمل من بطولة الفنان خالد صقر ونايف البحر وأحمد الكعبي ونواف الدريهم وآخرين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».