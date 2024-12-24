فيلم كريستوفر نولان الجديد: ملحمة أسطورية بطولة مات ديمون وآن هاثاواي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:18 مساءً - المخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي أخرج العديد من الأفلام التي تركت بصمة في عالم السينما، وكان آخرها فيلمه الذي حقق نجاحاً عالمياً واسعاً، وإيرادات سينمائية ضخمة "أوبنهايمر"، كما حصد العديد من الجوائز الدولية، وعلى إشادات النقاد والجمهور ومشاهير العالم، وعلى رأسهم الملك تشارلز. ومن وقتها والجمهور ينتظر الفيلم التالي لنولان، حتى تم الكشف عن الفيلم الجديد والذي سيكون مقتبسًا من ملحة هوميروس والتي توثق حرب طروادة.

كريستوفر نولان يستعد لفيلمه الجديد

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كشفت تقارير أن فيلم كريستوفر نولان التالي لفيلم أوبنهايمر سيكون مقتبساً من ملحمة هوميروس. ونشرت الشركة المنتجة التي تدعم المشروع، على وسائل التواصل الاجتماعي أمس: "فيلم كريستوفر نولان القادم The Odyssey هو ملحمة أسطورية يتم تصويرها في جميع أنحاء العالم باستخدام تقنية أفلام Imax الجديدة".

كما كشفوا أيضاً أنه سيتم إصدار الفيلم في يوليو 2026. والفيلم من بطولة مات ديمون، والذي يشاركه البطولة توم هولاند بطل فيلم Spider-Man، وانضم لاحقاً لفريق العمل آن هاثاواي وزندايا.

ملحمة هوميروس "الألياذة" هي إحدى ملاحم الأدب الغربي الكلاسيكي، التي كتبها الشاعر «هوميروس» والتي توثق حرب طروادة، وهي حرب نشبت بين اليونانيين والطرواديين لمدة عشر سنوات. وتم تحويلها لأفلام تاريخية من قبل، وكان أبرزها الفيلم الإيطالي Ulysses لعام 1954 بطولة: كيرك دوغلاس وسيلفانا مانجانو، وفيلم Ulysses' Gaze"" الذي أُنتج عام 1995، وأخرجه المخرج اليوناني ثيو أنجيلوبولوس وقام ببطولته هارفي كيتل، والفيلم الكوميدي "O Brother, where art thou" الذي أُنتج عام 2000 للأخوين كوهين.

تكريم كريستوفر نولان وإيما توماس في قصر باكنغهام

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حصد كريستوفر نولان وزوجته إيما توماس؛ لقب "سير" و"سيدة" من قبل الملك تشارلز الثالث، وذلك في حفل تكريم أُقيم بقصر باكنغهام، على شرفهما.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على "إنستغرام" صوراً من الحفل، وجاء التعليق على المنشور كالتالي: "السير كريستوفر نولان والسيدة إيما توماس. تم تكريم الزوجين لمساهمتهما غير العادية في السينما، مع شراكتهما في إنتاج أفلام ضخمة مثل ثلاثية فارس الظلام وأوبنهايمر".

خلال لقائهما، أشاد الملك تشارلز بعملهما الأخير "أوبنهايمر"، وهو فيلم عن حياة الفيزيائي الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر، مدير المختبر الذي طور القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكشف نولان، عن محادثتهما مع ملك بريطانيا، وقال: "كان لطيفاً جداً، وسعدنا بأنه يعرف أعمالنا جيداً، وأعتبر ذلك تشجيعاً لي للقيام بالمزيد". في حين عبرت إيما توماس عن سعادتها، وأشارت إلى أنها لم تحلم أبداً بحدوث شيء كهذا.



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