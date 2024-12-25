حصاد 2024: صيحات رسومات العيون الأكثر رواجاً في عالم الجمال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - شهد عام 2024، صيحات مكياج عيون لافتة وجذابة، تركت بصمتها في اتجاهات المكياج. رسومات العيون كانت بلا شك من أكثر العناصر التي لفتت الأنظار، والنقطة المحورية لإبراز الجمال هذا العام، حيث اجتمعت الابتكارات الجريئة مع اللمسات الكلاسيكية لتقديم إطلالات استثنائية. من الأيلاينر الغرافيكي الجريء الذي أضاف لمسة عصرية إلى الإطلالات، إلى الظلال الملونة التي أعادت الألوان المشرقة إلى الساحة الجمالية، وصولاً لتدرجات الألوان المتناغمة في مكياج العيون السموكي، أتت هذه الاتجاهات لتعكس تنوّع الأذواق وجرأة الاختيارات.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لك، صيحات رسمات عيون الأكثر رواجاً في حصاد عام 2024، التي برزت في عروض الأزياء العالمية لشتاء 2024، وكانت مصدر إلهام لعشاق الموضة والجمال.

رسمة الأيلاينر النصفي عند زاوية العين الخارجية

من عرض لوتز هيويل Lutz Huelle- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

في حصاد 2024، لمكياج العيون، برزت رسمة الأيلاينر النصفي عند زاوية العين الخارجية كواحدة من أبرز صيحات المكياج في عرض دار لوتز هيويل Lutz Huelle في أسبوع الموضة الباريسي لشتاء 2024. تجمع هذه الصيحة بين الجرأة والبساطة، حيث تضيف تحديداً دقيقاً يُبرز جمال العينين دون تعقيد. تميزت هذه الرسمة بقدرتها على منح العين مظهراً مشدوداً وجذاباً يناسب مختلف أشكال العيون. وهي خيار مثالي للمرأة العصرية الباحثة عن التجدد والتغيير في مكياجها.

رسمة الأيلاينر الحاد بأسلوب السموكي

من عرض أيليس Aelis- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

رسمة الأيلاينر الحاد الذي يغمر الجفون العلوية بأسلوب السموكي، برزت كواحدة من أبرز صيحات مكياج الجريئة والمميزة، مما أضاف بعداً جديداً لجمال العيون. تتسم هذه الصيحة بخطوطها الحادة والواضحة التي تحيط العين بالكامل، مما يمنحها مظهراً درامياً وقوياً يعكس الثقة والإبداع. هذه الصيحة تبرز تفاصيل العين بشكل لافت وتضفي عليها طابعاً مميزاً يناسب الإطلالات المسائية والمناسبات الخاصة. بفضل تأثيرها الجريء، كانت هذه الصيحة من الخيارات المفضلة لدى خبراء التجميل في عرض دار أيليس Aelis في أسبوع الموضة الباريسي لشتاء 2024.

رسمة الأيلاينر الهندسي

من عرض فيشالي أس Vaishali S- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

في حصاد عام 2024، برزت رسمة الأيلاينر الأسود الهندسي كواحدة من أكثر صيحات مكياج العيون جرأة وتميزاً، حيث جسدت الإبداع الفني في ابراز جمال العينين بأسلوب عصري مبتكر. هذه الصيحة، التي استحوذت على اهتمام خبراء التجميل في عرض دار فيشالي أس Vaishali S في أسبوع الموضة الباريسي لشتاء 2024، تتميز بخطوطها الجريئة والحادة عند زوايا العين وخارجها، وعلى خط الجفون العلوية والسفلية. وقد أثبتت أنها ليست مجرد صيحة عابرة، بل أسلوب مكياج يعيد تعريف النظرة الجمالية ويضيف لمسة فنية مميزة إلى الإطلالات اليومية والمناسبات الخاصة.

رسمة الأيلاينر المزدوج باللونين الأسود والأزرق

من عرض فرانك سوربير Franck Sorbier- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

تألقت رسمة الأيلاينر المزدوج المجنح باللونين الأسود والأزرق كواحدة من أبرز صيحات رسمات العيون التي جمعت بين الكلاسيكية والابتكار في حصاد عام 2024. هذه الصيحة تضيف بعداً جمالياً مميزاً للعيون، حيث يبرز اللون الأسود للأيلاينر قوة النظرة، بينما يضفي اللون الأزرق لظلال العيون لمسة حيوية وجاذبية عصرية تعكس روح التجديد. تتميز هذه الرسمة برسم خطين متوازيين يمتدان برشاقة على زاوية العين، مما يخلق تأثيراً درامياً وجريئاً يناسب مختلف المناسبات. يمكن تنسيق هذه الصيحة بأسلوب ناعم للإطلالات اليومية أو بإضافة لمسات مكثفة للمناسبات المسائية، على غرار عارضة دار فرانك سوربير Franck Sorbier في أسبوع الموضة الباريسي لشتاء 2024.

رسمة الأيلاينر المزودج المنقط

من عرض روبير أبي نادر Robert Abi Nader- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

شهد عام 2024 بروز صيحة رسمة الأيلاينر المزدوج المنقط كواحدة من أبرز اتجاهات رسمات العيون الجريئة في هذا العام، حيث جمعت بين الإبداع والجرأة لتقدم إطلالة عصرية لا تُنسى. تتميز هذه الصيحة بإضافة لمسات مبتكرة من النقاط الدقيقة التي تكمل الخطوط التقليدية للأيلاينر المجنح المزدوج، مما يضفي طابعاً عصرياً ومميزاً على العينين. سواء أكانت النقاط موزعة بشكل متناظر أو بأسلوب عشوائي أنيق، فقد أصبحت هذه الرسمة رمزاً للتجديد والإبداع في عالم الجمال. انتشرت هذه الصيحة بشكل لافت في عروض الأزياء العالمية، وقد تزينت بها عارضات دار روبير أبي نادر Robert Abi Nader في أسبوع الموضة الباريسي لشتاء 2024.

رسمة عيون بظلال ألوان جريئة

من عرض رونالد فان دير كيم Ronald Van Der Kemp- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

عام 2024 كان عام الجرأة والتجديد في عالم مكياج العيون، حيث تصدرت رسمة ظلال العيون الملونة بألوان جريئة قائمة صيحات رسمات العيون الأكثر رواجاً. ترتكز هذه الصيحة على رسم العيون بظلال الألوان الزاهية والتطبيق غير التقليدي للظلال، مما يخلق إطلالة ديناميكية تعكس الثقة والإبداع. من خلال استخدام تقنيات المزج العشوائي للظلال، أصبحت هذه الصيحة أيقونة للإبداع والتفرد. وقد اخترناها من عرض دار رونالد فان دير كيم Ronald Van Der Kemp في أسبوع الموضة بنيويورك لشتاء 2024.

رسمة عيون سموكي ملطخ باللون الأزرق

من عرض يانينا كوتور Yanina Couture- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

برزت رسمة ظلال العيون الملطخة باللون الأزرق، كواحدة من أبرز صيحات المكياج لعام 2024، حيث أعادت إحياء جمال اللون الأزرق بأسلوب فني وعصري. تتميز هذه الصيحة بتطبيق الظلال بطريقة عفوية وغير منتظمة، مما يعكس إحساساً بالإبداع والانسيابية. تعد خياراً شائعاً للإطلالات الجريئة والمناسبات الخاصة، حيث يضيف اللون الأزرق عمقاً وتأثيراً درامياً عند تنسيقه مع ألوان أخرى مثل الأبيض أو الفضي، على طريقة عارضة دار يانينا كوتور Yanina Couture في أسبوع الموضة الباريسي لشتاء 2024.

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رسمة ظلال عيون سموكي زهري

من عرض جوانا مارتن Juana Martin- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

تصدرت صيحة رسمة ظلال العيون السموكي باللون الزهري، اتجاهات مكياج العيون الأكثر رواجاً لعام 2024. يتميز اللون الزهري بقدرته على إبراز جمال العينين وإضافة عمق وسحر للإطلالة، مع مرونة تناسب جميع ألوان البشرة وأشكال العيون. تعتمد هذه الصيحة على تطبيق ظلال اللون الزهري بشكل عشوائي وممزوج بطريقة ناعمة تمنح العيون إطلالة فنية ومتجددة، على غرار عارضة دار جوانا مارتن Juana Martin في أسبوع الموضة الباريسي لشتاء 2024.

رسمة الظلال الغليتر المقلوب

من عرض هومولوغ Homolog- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

استحوذت رسمة الظلال الغليتر المقلوب على اهتمام عشاق الجمال كواحدة من أكثر صيحات المكياج جرأة لعام 2024. تتميز هذه الصيحة بوضع الظلال الغليتر تحت خط الرموش السفلية بدلاً من الجفن العلوي، مما يخلق تأثيراً مبتكراً وجريئاً يبرز جمال العيون بطريقة لافتة. هذه الصيحة تناسب الإطلالات المسائية والمناسبات الخاصة، حيث تضيف لمسة من البريق، على الإطلالة. وقد اخترناها من عرض دار هومولوغ Homolog في أسبوع الموضة الباريسي لشتاء 2024.

رسمة الأيلاينر الأسود الرفيع المجنح

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

أثبتت رسمة الأيلاينر الأسود الرفيع المجنح أنها خيار لا يمكن الاستغناء عنه في صيحات مكياج العيون، حيث تجمع بين النعومة والأناقة في آن معاً، لتتناغم مع مختلف الإطلالات والمناسبات، سواء النهارية أو الرسمية. هذه الصيحة الكلاسيكية والمتجددة أعادت تعريف جمال العيون بأسلوب أنيق، مع تركيزها على إبراز النظرة وجعل العينين تبدوان أكثر طولاً وجاذبية، مما جعلها واحدة من أكثر الصيحات رواجاً لعام 2024. وقد كان لافتاً بروزها في العديد من عروض الأزياء العالمية، لا سيما في عرض دار زهير مراد Zuhair Murad في أسبوع الموضة الباريسي لشتاء 2024.