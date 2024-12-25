شكرا لقرائتكم خبر عن «نت وركرس» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نت وركرس السعودية للخدمات، أمس، اتفاقية تسهيلات ائتمانية، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل حتى 31 أكتوبر 2025.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل حتى 31 أكتوبر 2025.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل للشركة.