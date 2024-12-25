شكرا لقرائتكم خبر عن «نت وركرس» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية