شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. تجارب فريدة بـ"مخيم الطويل" في محمية الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات "مخيم الطويل"

الدمام - شريف احمد - تطلق هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الخميس، فعاليات "مخيم الطويل" الذي يقام وسط التشكيلات الصخرية والجبلية الطبيعية داخل نطاق المحمية في منطقة الجوف.وأوضحت الهيئة أن المخيم يحتوي على 15 وحدة مبيت مجهزة بالكامل، ومصمم بحيث يكون مكانًا للاسترخاء والهدوء، ويقدم لرواده تغذية بصرية من الأجواء والطبيعة البديعة من خلال الخيام المنصوبة في أحد المواقع وسط تشكيلات جبلية وصخرية، وجلسات في الهواء الطلق في حضن الطبيعة.كما يحتوي المخيم على تجارب متنوعة وفريدة مثل تجربة الاستمتاع بمشاهدة النجوم، والهايكنج، والعزف، والتعرف على التنوع البيولوجي داخل نطاق المحمية واستكشاف الطبيعة البكر.ويأتي المخيم ضمن مجموعة من المخيمات والأنشطة المجتمعية التي تنظمها الهيئة لترسيخ المحمية وجهة للسياحة الطبيعية والبيئية المستدامة، وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والتنوع الطبيعي والبيولوجي ودعم تنمية المجتمعات المحلية.