السعودية | تمكين الأفراد من الإبلاغ عن متغيبي تأشيرة الزيارة عبر «أبشر»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت منصة «أبشر» خدمة حديثة، تمكّن الأفراد المستضيفين من تقديم بلاغات تغيّب من خلال المنصة بشكل إلكتروني ضد القادمين إلى المملكة بتأشيرة «زائر» وفق «عكاظ» .

وأعلنت منصة «أبشر» ضرورة توافر 5 شروط لتقديم البلاغ، ممثلة في التالي: «أن تكون تأشيرة المتغيّب تأشيرة زيارة مصنفة (شخصية، أو عائلية)، ضرورة تقديم البلاغ بعد 7 أيام من تاريخ انتهاء تأشيرة الزيارة، عدم إمكانية تقديم البلاغ بعد اليوم 14 من انتهاء التأشيرة، وأن تكون حالة تأشيرة الزيارة منتهية، ويكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل زائر، وعدم إمكانية إلغاء البلاغ بعد رفعه» .

وسيتمكن الفرد من تمديد خدمة التأشيرة إذا كانت الفترة المتبقية بها 7 أيام أو أقل، أو لا يكون مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام متضمنة تاريخ الانتهاء، وأن يكون صاحب التأشيرة (الزائر) متواجداً داخل السعودية مع سداد رسوم التمديد، وضرورة سريان جواز صاحب التأشيرة (الزائر) وقت التمديد، وأن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة (الزائر) على قيد الحياة، وخلو سجل صاحب التأشيرة (الزائر) من المخالفات المرورية غير المدفوعة، وتغطية مدة التأمين الطبي فترة التمديد المطلوبة، ويمكن تمديدها من نوع مفردة أو متعددة.

وإضافة على ذلك، تقدم منصة «أبشر» أيضاً، خدمة تبليغ التغيّب عن العمل للعمالة المنزلية، وفقاً لشروط عدة ممثلة في: «سريان إقامة العامل المنزلي، وأن يكون البلاغ مرة واحدة لكل عامل، إذا كان الإبلاغ عن تغيّب العمالة المنزلية في حال لم يتم إصدار الإقامة فيلزم مراجعة إدارة شؤون الوافدين، إضافة إلى عدم إمكانية إلغاء بلاغ التغيّب من (أبشر) ويقتصر بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوماً من تاريخ البلاغ، أما في حال تجاوز البلاغ 15 يوماً لا يتم إلغاؤه نهائياً ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة، واشتراط عدم وجود تأشيرة خروج نهائي مُصدرة للعامل، وعند تقديم الطلب ستختفي بيانات العامل في بوابة الخدمات الإلكترونية لمقدم الطلب».

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