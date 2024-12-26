استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة ورفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على مدينتي غزة ورفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الزيتون بمدينة غزة، كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي على بحر مدينة رفح جنوب القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف وتدمير للمنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

في السياق، أصيب ممرض فلسطيني بجروح خطيرة أثناء عمله داخل قسم العناية المكثفة جراء تفجير الاحتلال الإسرائيلي روبوتات مفخخة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

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