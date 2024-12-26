استشهاد خمسة صحفيين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المتاطق_متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في غارة إسرائيلية فجر اليوم استهدفت مركبة بث فضائي أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع مطلع أكتوبر 2023 م إلى 200 شهيد بالإضافة إلى إصابة العشرات.

في السياق تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على مناطق متفرقة في القطاع، ترافق ذلك مع تدمير ونسف منازل ومربعات سكنية كاملة.

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