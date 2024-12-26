ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في مخيم طولكرم إلى 9 شهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم بالضفة الغربية إلى تسعة شهداء و19 إصابة بينهم نساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني مساء أمس جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلدة قفين شمال طولكرم، ترافق ذلك مع إطلاق نار وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية في المخيم.

في السياق اندلعت مواجهات عنيفة الليلة الماضية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق مدينة نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال أجزاءً من المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين.

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