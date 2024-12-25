شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وصواعق رعدية.. تفاصيل طقس مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس ممطر

الدمام - شريف احمد - تشهد منطقة مكة المكرمة طقسًا ممطرًا، يصابحه تأثيرات تشمل رياحًا نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج وصواعق رعدية.وأطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أصفر على الليث والقنفذة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، موضحًا أنها تشهد هطول أمطار خفيفة.استعرض المركز الوطني للأرصاد، محاكاة لتوقعات هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة خلال نهاية الأسبوع الجاري من الخميس إلى السبت، على بعض مناطق المملكة.وتشمل: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، والباحة، حسب النموذج العددي السعودي.