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أمطار وصواعق رعدية.. تفاصيل طقس مكة المكرمة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشهد منطقة مكة المكرمة طقسًا ممطرًا، يصابحه تأثيرات تشمل رياحًا نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج وصواعق رعدية.
وأطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أصفر على الليث والقنفذة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، موضحًا أنها تشهد هطول أمطار خفيفة.

طقس ممطر

استعرض المركز الوطني للأرصاد، محاكاة لتوقعات هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة خلال نهاية الأسبوع الجاري من الخميس إلى السبت، على بعض مناطق المملكة.
وتشمل: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، والباحة، حسب النموذج العددي السعودي.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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