معاريف: الجيش الإسرائيلي يقوم بإعادة بناء تقييماته على الحدود اللبنانية

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأنه استعداداً لعودة سكان الشمال إلى منازلهم، يقوم الجيش الإسرائيلي بإعادة بناء تقييماته على الحدود اللبنانية.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر بناء خط دفاعي في الشمال، وفق سيناريوهات مرجعية مشددة، كدرس من هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول 2023، وبالنظر إلى مدى إجراءات "حزب الله" وخطط عمله التي كانت معروفة للجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن الأمر لن يقتصر على إقامة حاجز أو جدار بين الأراضي اللبنانية ومستوطنات الشمال، بل سيتم إنشاء موقع عسكري أمام كل مستوطنة يكون دوره إنشاء خط دفاع بشري، وفي الوقت نفسه، سيكون لكل موقع استيطاني القدرة على مراقبة عمق المنطقة.