شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط هبوطية على عقود الذهب الآجلة مع اقتراب نهاية عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت أسعار الذهب في العقود الفورية إلى 2،617.27 دولار فيما سجلت العقود الآجلة 2،635.50 دولار. لكن يقول المراقبون أن المعدن قد يظل سعره مستقرا نسبيا حول مستوى 2611 دولارا حتى نهاية عام 2024 وسط ضغوط هبوطية، حيث يتكيف المشاركون في السوق مع توقعات أكثر حذرا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت. قوة الدولار مقابل ضعف الذهب وتظهر الخلفية الأوسع أن الدولار الأمريكي يحتفظ بقوته بدعم من التوقعات بأن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن خفض أسعار الفائدة أقل من المتوقع في السابق مع توقعات ببلوغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3.9٪ بحلول نهاية عام 2025.

ويأتي هذا التحول وسط عملية تباطؤ التضخم وعدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الهجرة والتجارة والضرائب.

عوائد سندات الخزانة وتأثيرها على النفيس

أدى تقرير إس إي بي المعني بالنظر في وقائع الاقتصاد إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتي تميل إلى أن تكون محط التكلفة البديلة وهو تفسير آخر للانخفاض الأخير للمعدن.

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وبينما تراقب الأسواق هذه التطورات، فإن بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية المقرر صدورها يوم الخميس قد تؤدي إلى بعض التقلبات في الدولار والتي تقول بفوائد للذهب وبالإضافة إلى ذلك سوف يتم التدقيق في أرقام الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر والتي من المتوقع صدورها في الأسبوع الأول من يناير حيث يلعب سوق العمل دوراً رئيسياً في تشكيل قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي ورغم ذلك لا يزال الذهب تحت الضغط عاجزاً عن الخروج من النطاق الحالي. مسار الذهب قبل نهاية 2024 من الناحية الفنية، يواجه الذهب رياحًا معاكسة كبيرة ويظل السعر في المنطقة السلبية مع مؤشرات تشير إلى ضعف في النشاط والزخم السوقي.

وفي الوقت الحالي، يختبر الذهب دعم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 2610 دولار وهو مستوى حرج للذهب في الأشهر الأخيرة وقد يشير الاختراق المستمر دون هذا المستوى إلى احتمالات هبوطية أخرى في حين قد يواجه أي ارتداد مقاومة بالقرب من نطاق 2650-2670 دولار.

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ويراقب المتداولون مستوى الدعم بحثًا عن أي علامات على انعكاس أو استمرار الاتجاه الهبوطي. سيناريوهات الذهب في 2025 سبق وقالت شركة "كابيتالايت ريسيرش" أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا لتتجاوز 3000 دولار للأوقية خلال النصف الثاني من عام 2025 في ظل التحديات أمام الاقتصاد العالمي من بينها استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وعليه، فأسعار الذهب قد تتراوح بين 2500 و2700 دولار للأوقية في النصف الأول من العام المقبل مع احتمالية حدوث قفزة كبيرة تتجاوز 3000 دولار في النصف الثاني.