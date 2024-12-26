"الوكالة الوطنية": الجيش الإسرائيلي اختطف مواطنا في منطقة وادي الحجير

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اختطفت أثناء توغلها في وادي الحجير، المواطن (ح.ف.) من بلدة تبنين، خلال توجهه الى مركز عمله في مركز الكتيبة الاندونيسية التابعة لـ"اليونيفيل" في بلدة عدشيت القصير - قضاء مرجعيون.

وكان قد نقل مراسل النشرة في الجنوب، بأنه فقد الاتصال بموظف لبناني يعمل لدى مركز الوحدة الإندونيسية في اليونيفيل في بلدة عدشيت القصير بعد خروجه من بلدته تبنين عبر وادي الحجير بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الإسرائيلي.

في وقت سابق مم اليوم، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "تقدم للجيش الاسرائيلي نحو القنطرة ووادي الحجير"، فعند الساعة 7 صباحا تقدم رتل معادي قوامه جرافتين وثلاثة دبابات ميركافا من وادي السلوقي باتجاه وادي الحجير وقامت القوات الاسرائيلية بأعمال تمشيط باتجاه الاحراش.