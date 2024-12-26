شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى العراق عيار 24 بـ110600 دينار والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى العراق كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 بـ110600 دينار

عيار 22 بـ101400 دينار

عيار 21 بـ96800 دينار

عيار 18 بـ83000 دينار

عيار 14 بـ64500 دينار

عيار 12 بـ55300 دينار

الاونصة 3440100 دينار

الجنيه الذهب 774200 دينار

الأونصة بالدولار 2627.31 دولار



شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.