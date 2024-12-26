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اليابان.. هجوم إلكتروني يؤخر رحلات السفر الداخلية والدولية

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د ب أ - طوكيو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. هجوم إلكتروني يؤخر رحلات السفر الداخلية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني اليوم الخميس.
وتسبب هذا في تأخير أكثر من 20 رحلة جوية داخلية، لكن الشركة قالت إنه لم يكن هناك أي تأثير على سلامة الرحلات الجوية.

هجوم إلكتروني في اليابان

وأوضحت الخطوط الجوية اليابانية، أن المشكلة ظهرت صباح اليوم، عندما بدأت شبكة الشركة التي تربط بين الأنظمة الداخلية والخارجية في التعطل.
وأدى الهجوم الإلكتروني إلى تأخير 24 رحلة داخلية لأكثر من 30 دقيقة، مشيرة إلى أن التأثير قد يتوسع في وقت لاحق من اليوم.
وعُلقت مبيعات تذاكر الخطوط الجوية اليابانية لكل من الرحلات المحلية والدولية المقرر إقلاعها اليوم بشكل مؤقت.

الخطوط الجوية اليابانية

فيما ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي تصريحه في مؤتمر صحفي دوري، أن وزارة النقل طلبت من شركة الخطوط الجوية اليابانية الإسراع في جهود استعادة النظام واستيعاب الركاب المتضررين.
وأظهرت لقطات تلفزيونية العديد من الركاب في مطار هانيدا في طوكيو وقد تعطلت حركة الطيران في مطار طوكيو، بسبب الهجوم الذي ضرب موسم السفر في عطلة نهاية العام.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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