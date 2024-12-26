شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. هجوم إلكتروني يؤخر رحلات السفر الداخلية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

هجوم إلكتروني في اليابان

الخطوط الجوية اليابانية

الدمام - شريف احمد - قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني اليوم الخميس.وتسبب هذا في تأخير أكثر من 20 رحلة جوية داخلية، لكن الشركة قالت إنه لم يكن هناك أي تأثير على سلامة الرحلات الجوية.وأوضحت الخطوط الجوية اليابانية، أن المشكلة ظهرت صباح اليوم، عندما بدأت شبكة الشركة التي تربط بين الأنظمة الداخلية والخارجية في التعطل.وأدى الهجوم الإلكتروني إلى تأخير 24 رحلة داخلية لأكثر من 30 دقيقة، مشيرة إلى أن التأثير قد يتوسع في وقت لاحق من اليوم.وعُلقت مبيعات تذاكر الخطوط الجوية اليابانية لكل من الرحلات المحلية والدولية المقرر إقلاعها اليوم بشكل مؤقت.فيما ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي تصريحه في مؤتمر صحفي دوري، أن وزارة النقل طلبت من شركة الخطوط الجوية اليابانية الإسراع في جهود استعادة النظام واستيعاب الركاب المتضررين.وأظهرت لقطات تلفزيونية العديد من الركاب في مطار هانيدا في طوكيو وقد تعطلت حركة الطيران في مطار طوكيو، بسبب الهجوم الذي ضرب موسم السفر في عطلة نهاية العام.