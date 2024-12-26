شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة خلال 38 يوما في «مهرجان دبي للتسوق» والان نبدء بالتفاصيل



وتعد الدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق الأكثر تميزاً في تاريخ المهرجان، مع تقويم حافل بالفعاليات التي تستمر لمدة 38 يوماً.

وتشكل دورة العام الحالي من المهرجان تتويجاً ثلاثة عقود من الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يجعل دبي مدينة استثنائية. مهرجان دبي للتسوق تجمع تجارب مهرجان دبي للتسوق أفضل ما تقدمه المدينة، بما في ذلك أشهر نجوم الصف الأول، والمعالم السياحية الفريدة، والضيافة الاستثنائية.

ويجمع مهرجان دبي: مشهد فنون الطهي المزدهر، والتجارب المجتمعية المؤقتة في الهواء الطلق، وأكبر عروض التسوق على الإطلاق، والفرص المذهلة للفوز بجوائز كبرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن حضور احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة التي تتميز بها دبي، والمشاركة في العديد من التجارب المبهجة، ومشاهدة عروض الإضاءة والألعاب النارية وطائرات الدرون المجانية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي يمكن ممارستها والاستمتاع بها في الطقس الرائع. فندق هيلتون الحبتور سيتي دبي يقع فندق هيلتون الحبتور سيتي دبي على شارع الشيخ زايد النابض بالحياة ويمزج بين التقاليد المحلية وحسن الضيافة العالمية الشهيرة.



وتستمد تصاميم الفندق المؤلف من 44 طابقاً و تم تصميم الغرف والأجنحة الـ10004، بما في ذلك 142جناحاً، لتوفير راحة استثنائية وإقامة طيبة مع إطلالات شاملة على قناة دبي المائية وسط مدينة دبي أو شارع الشيخ زايد.

ويتمتع الضيوف المقيمين في الغرف التنفيذية والأجنحة المختارة بما في ذلك جناح جرائد كانال، الجناح الرئاسي وصباح تشيرمان، بحرية استعمال الصالة التنفيذية التي توفر خدمات مجانية وغرفة احتماعات خاصة.

ويستمتع ضيوف الفندق بمذاقات مختلفة من 11 مطعماً ويمكنهم تذوق نكهات من المطابخ العالمية عبر 23 مطعماً في جميع أنحاء مجمع الحبتور سيتي. بالإضافة إلى ثلاثة حمامات سباحة خارجية، أكاديمية الحبتور للتنس وقناة دبي المائية، اكتشفوا الوجهة المثالية للترفيه والأنشطة في قلب المدينة. فندق "ڤي دبي" يقع فندق "ڤي دبي" الراقي والمعاصر في مدينة الحبتور ويضم مجموعة من المطاعم المطلة على الخليج التجاري.

ويضم الفندق 356 غرفة وجناحاً موزعة على 33 طابقاً ليوفر لضيوفه إقامة استثنائية مع مناظر رائعة على المدينة.

ويمكن تسجيل الوصول في V Hub الجديد في الطابق السابع مع إطلالات على قناة دبي، إضافة إلى الفنادق التي تم الكشف عنها حديثًا كينج ديلوكس وغرف توأم وأجنحة حفلات على أسرّة كبيرة الحجم الباهظة مع إطلالة علي قناة دبي المائية أو شارع الشيخ زايد.

والأجنحة المميزة بالفندق - Sky Villa وPenthouse تتميز بالتصميم الأفضل، مع قضاء الأوقات في حوض السباحة الشهير على السطح وسط إطلالات رائعة. "ريبس آند بروز " يقع المطعم الرياضي "ريبس آند بروز " في هيلتون دبي الحبتور سيتي، و يقدم للضيوف وخبراء

ويوجد بالمطعم الألعاب الحية، إذ يلتقي شغف الرياضة بجوهر الأناقة الراقية. الحديقة الشتوية تقع الحديقة الشتوية في مدينة الحبتور في دبي وتستمر حتى 31 يناير لتقدم تجربة احتفالية في الهواء الطلق.

وتتميز هذه الوجهة المناسبة للعائلات بديكور ساحر وعروض ترفيهية حية وسوق وعروض احتفالية للحيوانات الأليفة من PetRepublic، بالإضافة إلى عروض نهاية الأسبوع. فندق ذا إتش دبي يتمتع فندق ذا إتش دبي بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد، ويتميز بأجوائه التي تعكس نبض المدينة المتجدّد.

ويعدّ هذا الفندق وجهةً مثالية، تمتزج فيها الراحة مع الفخامة. ويرحب الفندق بالضيوف عبر غرفٍ وأجنحة فسيحة، تتميّز بإطلالات بانورامية ساحرة على أفق المدينة.



ويعدّ فندق ذا إتش دبي وجهة مثالية لعشاق المأكولات والأوقات الاستثنائية، إذ يضم 11 مطعماً من المأكولات الهندية والمتوسطية إلى أرقى المقاهي.

ويتربع مطعم إيت آند ميت في قلب ردهة الفندق كأحد أبرز المطاعم التي تتميز بأجوائها المريحة، إذ يدعو هذا المكان المميز الزوار لتجربة مزيجٍ رائعٍ من النكهات العالمية في أجواء أنيقة ودافئة.

ويضم ذا إتش دبي منتجع سانتاي سبا من ماندارا الحائز على جوائز، الذي يستلهم تقاليده من بالي. ويمزج بين التقنيات القديمة والفخامة الحديثة من خلال علاجات الوجه والجسم، والمساجات الفاخرة، وطقوس مميزة للعناية بالأقدام.

ويضم المنتجع 10 غرف علاجية، فضلاً عن مرافق العلاج الحراري والعلاج المائي، وحوض سباحة. Museum of Candy يعد Museum of Candy وجهة ترفيهية تفاعلية غامرة تهدف إلى الاحتفاء بفنون تحضير الحلوى ومتعة تناولها.

ونجح المتحف منذ تأسيسه في توفير تجارب مفعمة بالبهجة والحيوية لزواره من جميع الأعمار، وذلك من خلال تقديم تجارب مليئة بالمغامرات لعشاق الحلويات.

ويجمع المتحف بين قيم الإبداع والتعليم والمتعة، ويضم مجموعة من غرف العرض المزينة بتصاميم مميزة تشجع على الاستكشاف واللعب.

ويوفر المتحف للزوار مجموعة من الهدايا الحصرية مثل القمصان ومرطبانات السكاكر وأصناف الحلويات، ويضم منطقة مخصصة لتجارب كبار الشخصيات والفعاليات الخاصة. مطعم "فيليا دبي" يعد مطعم "فيليا دبي" أول مطعم تديره امرأة في الشرق الأوسط، ويقدم أطباقًا إيطالية أصيلة بروح عائلية. منها: بالباستا المنزلية، الخبز الريفي، والبيتزا المخبوزة في فرن الحطب.



واسم "فيليا" يعني "ابنة" بالإيطالية، ويعكس فريقًا من النساء الموهوبات. إضافة إلى بيتزا مارغريتا الكلاسيكية بموزاريلا الجاموس أو طبق البرانزينو بالقشرة المالحة، المثالي للمشاركة، مع نكهات إيطالية لا تُقاوم. دبي فستيفال سيتي مول يحتفل مهرجان دبي للتسوق الشهير بدورته الثلاثين الأكثر روعة الذي يستمر لمدة 38 يوماً. ويعد أحد أبرز الأحداث هي فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، وهي تجربة مجانية مذهلة تضم مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها أشهر النجوم العرب بما فيه همس فكري يوم 4 يناير، وإبراهيم السلطان يوم 11 يناير.



ويمكن حجز الأماكن حصرياً من خلال تطبيق بلو. إلى جانب العروض الحية لبرنامج إكس فاكتور، وأنشطة عائلية ممتعة، وسحوبات مذهلة، وتجارب مميزة للتسوق وتناول الطعام، وعروض ألعاب نارية مجانية، وترفيه لا يمكن تفويته طوال فترة إقامة المهرجان.

وسيتم تقديم عرض "تخيّل" مرتين يومياً في فستيفال باي، وقد تم تصميم كل عرض بشكل مختلف وجديد ليتناسب مع الاحتفال بالدورة الحالية من المهرجان، وتتناغم الألوان الرائعة وأشعة الليزر المبهرة والعروض الضوئية النابضة بالحياة على أنغام أغنية "يا سلام يا دبي" في تمام الساعة 6:30 مساءً، وأغنية "دبي كوكب آخر" في تمام الساعة 9:00 مساءً، مع عروض الألعاب النارية المذهلة المقدمة من مجموعة الزرعوني. مطعم الفنر يقدم مطعم الفنر للمأكولات البحرية في السيف تجربة طعام إماراتية أصيلة تجسد التراث العريق وكرم الضيافة الإماراتي، وأدرج في دليل ميشلان لعام 2022 و2023 و2024.

ويقد المطعم الأطباق الإماراتية التقليدية بلمسة خاصة على المأكولات البحرية.

ويقع المطعم في 4 مواقع أنحاء دبي ويأخذ ضيوفه في رحلة إلى دبي القديمة بفضل الأجواء الفريدة والخدمة الاستثنائية. تتضمن قائمة الطعام مجموعة متنوعة من صواني المأكولات البحرية إلى جانب النكهات الإماراتية الكلاسيكية، مما يجعل كل زيارة تجربة حقيقية لثقافة وكرم الضيافة الإماراتية. Five Iron Golf افتتحت الشركة العالمية Five Iron Golf، الرائدة في مجال الترفيه وصالات الجولف الداخلية، مقرًا لها بقلب دبي يتمتع بموقع متميز داخل ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ "ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي"؛ إذ يُعد المقر الأكبر عالميًا بمساحة شاسعة تبلغ 32,038 قدمًا مربعًا.

Five Iron Golf وجهة عصرية توفر لزوارها مزيجًا جديدًا من الترفيه المترف؛ إذ تجمع تحت سقف واحد بين الترفيه والاستمتاع بممارسة

وتتمتع هذه الوجهة الترفيهية بأحد أفخم المطاعم للاستمتاع بتناول أشهر الأطباق العالمية، بجانب ملعب جولف صغير مكون من تسع حفر، وحصيرة جولف خضراء للاستخدام الداخلي، ولوحة رمي الأسهم الإلكترونية المزودة بنظام تسجيل النقاط تلقائيًا لعرض النتائج مباشرة على اللوحة، فضلًا عن مختلف طاولات اللعب الممتعة. لي برازيل لي برازيل هو جوهرة الطهي التي تدمج ببراعة بين المطبخين اللبناني والبرازيلي، حيث يقدم تجربة تناول طعام رائعة بمساحته الداخلية النابضة بالحياة وتراسته الخارجية الجذابة.



وقائمة الطعام مستوحاة من أسلوب مشاركة الطعام اللبناني التقليدي مع لمسة برازيلية. يحتفل مطعم لي برازيل بحب الحياة، وهو انعكاس حقيقي لحيوية ومرح ورقي الثقافتين اللتين اجتمعتا معاً لتكوين هذه الثقافة ”الثالثة“ الفريدة من نوعها - البرازيل ولبنان. "تايم آوت ماركت" تُعتبر ردهة الطعام "تايم آوت ماركت" وجهة استثنائية لتناول أشهى الأطباق في المدينة. مستوحاة من فروعها الدولية الأخرى في نيويورك ولشبونة ومونتريال وغيرها، تقع هذه الوجهة في سوق البحار ويتميّز تراسها في الهواء الطلق بإطلالات خلابة على برج خليفة ونافورة دبي.

وتمتد ردهة "تايم آوت ماركت دبي" على مساحة 43 ألف قدم مربع وتضم 18 مطعماً محلياً بما في ذلك "ماستي" و"بي بي سوشيال" و"بيكل" و"بيتفاير" و"ريف جابانيز كوشياكي" و"سكوبي كافيه" و"لونغ تينغ" و ذا مطر فارم و"ليبان باي ألو بيروت". القرية العالمية افتتحت القرية العالمية موسمها الـ29، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، متضمنة 30 جناحاً تحتفي جميعها بأكثر من 90 ثقافةً من دولٍ وحضاراتٍ متنوعة وأكثر من 3500 محلاً ومنفذاً للتسوق، إضافة إلى أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة تم إعدادها بعنايةٍ لإثراء تجارب ضيوف القرية العالمية.



ويمتد الموسم الحالي للقرية العالمية حتى الأحد 11 مايو 2025، معززاً مكانتها كوجهة تزخر بالتنوع والتعدد الثقافي بما تقدمه لضيوفها من فرص لاستكشاف التراث الغنيّ الذي يتميّز به كل جناح بما فيه تجارب التسوق الفريدة الخاصّة به.

وتحتضن القرية العالمية في كل موسم مجموعة كبيرة من التجارب المميّزة كتجارب الطعام في جميع أرجاء الوجهة، ومن بينها منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة كليّاً هذا الموسم، بالإضافة إلى أكشاك الطعام الجديدة المكوّنة من طابقيْن في شارع "فييستا"، وكلا "السوق العائم" و"سوق القطارات" اللذَيْن أُعيد تصميمهما بالكامل ليظهرا بحلةٍ جديدة، ويوفّران للضيوف تشكيلةً متنوعة من أشهى الأطباق والحلويات.

الدمام - شريف احمد - تحتفل دبي هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، والذي يُقام من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.وتعد الدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق الأكثر تميزاً في تاريخ المهرجان، مع تقويم حافل بالفعاليات التي تستمر لمدة 38 يوماً.وتشكل دورة العام الحالي من المهرجان تتويجاً ثلاثة عقود من الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يجعل دبي مدينة استثنائية.تجمع تجارب مهرجان دبي للتسوق أفضل ما تقدمه المدينة، بما في ذلك أشهر نجوم الصف الأول، والمعالم السياحية الفريدة، والضيافة الاستثنائية.ويجمع مهرجان دبي: مشهد فنون الطهي المزدهر، والتجارب المجتمعية المؤقتة في الهواء الطلق، وأكبر عروض التسوق على الإطلاق، والفرص المذهلة للفوز بجوائز كبرى.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن حضور احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة التي تتميز بها دبي، والمشاركة في العديد من التجارب المبهجة، ومشاهدة عروض الإضاءة والألعاب النارية وطائرات الدرون المجانية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي يمكن ممارستها والاستمتاع بها في الطقس الرائع.يقع فندق هيلتون الحبتور سيتي دبي على شارع الشيخ زايد النابض بالحياة ويمزج بين التقاليد المحلية وحسن الضيافة العالمية الشهيرة.وتستمد تصاميم الفندق المؤلف من 44 طابقاً و تم تصميم الغرف والأجنحة الـ10004، بما في ذلك 142جناحاً، لتوفير راحة استثنائية وإقامة طيبة مع إطلالات شاملة على قناة دبي المائية وسط مدينة دبي أو شارع الشيخ زايد.ويتمتع الضيوف المقيمين في الغرف التنفيذية والأجنحة المختارة بما في ذلك جناح جرائد كانال، الجناح الرئاسي وصباح تشيرمان، بحرية استعمال الصالة التنفيذية التي توفر خدمات مجانية وغرفة احتماعات خاصة.ويستمتع ضيوف الفندق بمذاقات مختلفة من 11 مطعماً ويمكنهم تذوق نكهات من المطابخ العالمية عبر 23 مطعماً في جميع أنحاء مجمع الحبتور سيتي. بالإضافة إلى ثلاثة حمامات سباحة خارجية، أكاديمية الحبتور للتنس وقناة دبي المائية، اكتشفوا الوجهة المثالية للترفيه والأنشطة في قلب المدينة.يقع فندق "ڤي دبي" الراقي والمعاصر في مدينة الحبتور ويضم مجموعة من المطاعم المطلة على الخليج التجاري.ويضم الفندق 356 غرفة وجناحاً موزعة على 33 طابقاً ليوفر لضيوفه إقامة استثنائية مع مناظر رائعة على المدينة.ويمكن تسجيل الوصول في V Hub الجديد في الطابق السابع مع إطلالات على قناة دبي، إضافة إلى الفنادق التي تم الكشف عنها حديثًا كينج ديلوكس وغرف توأم وأجنحة حفلات على أسرّة كبيرة الحجم الباهظة مع إطلالة علي قناة دبي المائية أو شارع الشيخ زايد.والأجنحة المميزة بالفندق - Sky Villa وPenthouse تتميز بالتصميم الأفضل، مع قضاء الأوقات في حوض السباحة الشهير على السطح وسط إطلالات رائعة.يقع المطعم الرياضي "ريبس آند بروز " في هيلتون دبي الحبتور سيتي، و يقدم للضيوف وخبراء الرياضة المأكولات الشهية، مع تجربة تتطرق إلى الأطباق الأمريكية الكلاسيكية المفضلة.ويوجد بالمطعم الألعاب الحية، إذ يلتقي شغف الرياضة بجوهر الأناقة الراقية.تقع الحديقة الشتوية في مدينة الحبتور في دبي وتستمر حتى 31 يناير لتقدم تجربة احتفالية في الهواء الطلق.وتتميز هذه الوجهة المناسبة للعائلات بديكور ساحر وعروض ترفيهية حية وسوق وعروض احتفالية للحيوانات الأليفة من PetRepublic، بالإضافة إلى عروض نهاية الأسبوع.يتمتع فندق ذا إتش دبي بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد، ويتميز بأجوائه التي تعكس نبض المدينة المتجدّد.ويعدّ هذا الفندق وجهةً مثالية، تمتزج فيها الراحة مع الفخامة. ويرحب الفندق بالضيوف عبر غرفٍ وأجنحة فسيحة، تتميّز بإطلالات بانورامية ساحرة على أفق المدينة.ويعدّ فندق ذا إتش دبي وجهة مثالية لعشاق المأكولات والأوقات الاستثنائية، إذ يضم 11 مطعماً من المأكولات الهندية والمتوسطية إلى أرقى المقاهي.ويتربع مطعم إيت آند ميت في قلب ردهة الفندق كأحد أبرز المطاعم التي تتميز بأجوائها المريحة، إذ يدعو هذا المكان المميز الزوار لتجربة مزيجٍ رائعٍ من النكهات العالمية في أجواء أنيقة ودافئة.ويضم ذا إتش دبي منتجع سانتاي سبا من ماندارا الحائز على جوائز، الذي يستلهم تقاليده من بالي. ويمزج بين التقنيات القديمة والفخامة الحديثة من خلال علاجات الوجه والجسم، والمساجات الفاخرة، وطقوس مميزة للعناية بالأقدام.ويضم المنتجع 10 غرف علاجية، فضلاً عن مرافق العلاج الحراري والعلاج المائي، وحوض سباحة.يعد Museum of Candy وجهة ترفيهية تفاعلية غامرة تهدف إلى الاحتفاء بفنون تحضير الحلوى ومتعة تناولها.ونجح المتحف منذ تأسيسه في توفير تجارب مفعمة بالبهجة والحيوية لزواره من جميع الأعمار، وذلك من خلال تقديم تجارب مليئة بالمغامرات لعشاق الحلويات.ويجمع المتحف بين قيم الإبداع والتعليم والمتعة، ويضم مجموعة من غرف العرض المزينة بتصاميم مميزة تشجع على الاستكشاف واللعب.ويوفر المتحف للزوار مجموعة من الهدايا الحصرية مثل القمصان ومرطبانات السكاكر وأصناف الحلويات، ويضم منطقة مخصصة لتجارب كبار الشخصيات والفعاليات الخاصة.يعد مطعم "فيليا دبي" أول مطعم تديره امرأة في الشرق الأوسط، ويقدم أطباقًا إيطالية أصيلة بروح عائلية. منها: بالباستا المنزلية، الخبز الريفي، والبيتزا المخبوزة في فرن الحطب.واسم "فيليا" يعني "ابنة" بالإيطالية، ويعكس فريقًا من النساء الموهوبات. إضافة إلى بيتزا مارغريتا الكلاسيكية بموزاريلا الجاموس أو طبق البرانزينو بالقشرة المالحة، المثالي للمشاركة، مع نكهات إيطالية لا تُقاوم.يحتفل مهرجان دبي للتسوق الشهير بدورته الثلاثين الأكثر روعة الذي يستمر لمدة 38 يوماً. ويعد أحد أبرز الأحداث هي فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، وهي تجربة مجانية مذهلة تضم مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها أشهر النجوم العرب بما فيه همس فكري يوم 4 يناير، وإبراهيم السلطان يوم 11 يناير.ويمكن حجز الأماكن حصرياً من خلال تطبيق بلو. إلى جانب العروض الحية لبرنامج إكس فاكتور، وأنشطة عائلية ممتعة، وسحوبات مذهلة، وتجارب مميزة للتسوق وتناول الطعام، وعروض ألعاب نارية مجانية، وترفيه لا يمكن تفويته طوال فترة إقامة المهرجان.وسيتم تقديم عرض "تخيّل" مرتين يومياً في فستيفال باي، وقد تم تصميم كل عرض بشكل مختلف وجديد ليتناسب مع الاحتفال بالدورة الحالية من المهرجان، وتتناغم الألوان الرائعة وأشعة الليزر المبهرة والعروض الضوئية النابضة بالحياة على أنغام أغنية "يا سلام يا دبي" في تمام الساعة 6:30 مساءً، وأغنية "دبي كوكب آخر" في تمام الساعة 9:00 مساءً، مع عروض الألعاب النارية المذهلة المقدمة من مجموعة الزرعوني.يقدم مطعم الفنر للمأكولات البحرية في السيف تجربة طعام إماراتية أصيلة تجسد التراث العريق وكرم الضيافة الإماراتي، وأدرج في دليل ميشلان لعام 2022 و2023 و2024.ويقد المطعم الأطباق الإماراتية التقليدية بلمسة خاصة على المأكولات البحرية.ويقع المطعم في 4 مواقع أنحاء دبي ويأخذ ضيوفه في رحلة إلى دبي القديمة بفضل الأجواء الفريدة والخدمة الاستثنائية. تتضمن قائمة الطعام مجموعة متنوعة من صواني المأكولات البحرية إلى جانب النكهات الإماراتية الكلاسيكية، مما يجعل كل زيارة تجربة حقيقية لثقافة وكرم الضيافة الإماراتية.افتتحت الشركة العالمية Five Iron Golf، الرائدة في مجال الترفيه وصالات الجولف الداخلية، مقرًا لها بقلب دبي يتمتع بموقع متميز داخل ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ "ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي"؛ إذ يُعد المقر الأكبر عالميًا بمساحة شاسعة تبلغ 32,038 قدمًا مربعًا.Five Iron Golf وجهة عصرية توفر لزوارها مزيجًا جديدًا من الترفيه المترف؛ إذ تجمع تحت سقف واحد بين الترفيه والاستمتاع بممارسة رياضة الجولف بأفخم الصالات الداخلية المجهزة على أحدث طراز، مع 17 جهاز محاكاة، منهم ستة أجهزة مزودة بنظام التعقب (TruGolf MultiSport) لتتبع كرات الجولف باحترافية، في تجربة تفاعلية مذهلة مثل كرة القدم وكرة السلة.وتتمتع هذه الوجهة الترفيهية بأحد أفخم المطاعم للاستمتاع بتناول أشهر الأطباق العالمية، بجانب ملعب جولف صغير مكون من تسع حفر، وحصيرة جولف خضراء للاستخدام الداخلي، ولوحة رمي الأسهم الإلكترونية المزودة بنظام تسجيل النقاط تلقائيًا لعرض النتائج مباشرة على اللوحة، فضلًا عن مختلف طاولات اللعب الممتعة.لي برازيل هو جوهرة الطهي التي تدمج ببراعة بين المطبخين اللبناني والبرازيلي، حيث يقدم تجربة تناول طعام رائعة بمساحته الداخلية النابضة بالحياة وتراسته الخارجية الجذابة.وقائمة الطعام مستوحاة من أسلوب مشاركة الطعام اللبناني التقليدي مع لمسة برازيلية. يحتفل مطعم لي برازيل بحب الحياة، وهو انعكاس حقيقي لحيوية ومرح ورقي الثقافتين اللتين اجتمعتا معاً لتكوين هذه الثقافة ”الثالثة“ الفريدة من نوعها - البرازيل ولبنان.تُعتبر ردهة الطعام "تايم آوت ماركت" وجهة استثنائية لتناول أشهى الأطباق في المدينة. مستوحاة من فروعها الدولية الأخرى في نيويورك ولشبونة ومونتريال وغيرها، تقع هذه الوجهة في سوق البحار ويتميّز تراسها في الهواء الطلق بإطلالات خلابة على برج خليفة ونافورة دبي.وتمتد ردهة "تايم آوت ماركت دبي" على مساحة 43 ألف قدم مربع وتضم 18 مطعماً محلياً بما في ذلك "ماستي" و"بي بي سوشيال" و"بيكل" و"بيتفاير" و"ريف جابانيز كوشياكي" و"سكوبي كافيه" و"لونغ تينغ" و ذا مطر فارم و"ليبان باي ألو بيروت".افتتحت القرية العالمية موسمها الـ29، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، متضمنة 30 جناحاً تحتفي جميعها بأكثر من 90 ثقافةً من دولٍ وحضاراتٍ متنوعة وأكثر من 3500 محلاً ومنفذاً للتسوق، إضافة إلى أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة تم إعدادها بعنايةٍ لإثراء تجارب ضيوف القرية العالمية.ويمتد الموسم الحالي للقرية العالمية حتى الأحد 11 مايو 2025، معززاً مكانتها كوجهة تزخر بالتنوع والتعدد الثقافي بما تقدمه لضيوفها من فرص لاستكشاف التراث الغنيّ الذي يتميّز به كل جناح بما فيه تجارب التسوق الفريدة الخاصّة به.وتحتضن القرية العالمية في كل موسم مجموعة كبيرة من التجارب المميّزة كتجارب الطعام في جميع أرجاء الوجهة، ومن بينها منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة كليّاً هذا الموسم، بالإضافة إلى أكشاك الطعام الجديدة المكوّنة من طابقيْن في شارع "فييستا"، وكلا "السوق العائم" و"سوق القطارات" اللذَيْن أُعيد تصميمهما بالكامل ليظهرا بحلةٍ جديدة، ويوفّران للضيوف تشكيلةً متنوعة من أشهى الأطباق والحلويات.