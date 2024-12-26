يديعوت أحرونوت: مسؤولون أمنيون يعترفون بصعوبة مواجهة الحوثيين مقارنة بعناصر المحور الأخرى

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان مسؤولين أمنيين اعترفوا بصعوبة مواجهة الحوثيين مقارنة بعناصر المحور الأخرى. وكشفت الصحيفة ان "الهجمات الجوية الإسرائيلية السابقة على اليمن لم تحقق حلا جذريا وإسرائيل ترى أن تغييرات جوهرية قد تتحقق فقط بعد تولي الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب إدارة السلطة"، مشيرة الى ان "وزير الدفاع السابق يوآف غالانت دعا إلى تعاون أميركي إسرائيلي لضرب الحوثيين".

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