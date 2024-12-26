لافروف أكد استعداد روسيا للتشاور مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا: سنطور علاقتنا مع سوريا الجديدة

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أنه "لا مكان للهدنة في أوكرانيا ونحتاج لاتفاقات دائمة توفر ضمانات أمنية لروسيا وأوروبا".

ولفت، في مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام روسية وعالمية، إلى أن "النظام الأوكراني أعلن سكان القرم ودونتسيك إرهابيين فكيف يمكننا القول إنه يدافع عنهم"، مضيفا "كثير من الجهود الهادفة لتحقيق السلام العالمي مصيرها الفشل بسبب محاولات الدبلوماسية الأوربية عزل روسيا".

وأوضح لافروف أن "الاتفاقيات المستقبلية لتسوية النزاع الأوكراني يجب أن تتضمن آلية لاستحالة انتهاكها".

وأعلن أن "روسيا مستعدة للتشاور مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وتأمل أن يتفهم البيت الأبيض الأسباب الجذرية للصراع".

في سياق آخر، قال لافروف "نعتبر أن العلاقات بين روسيا والصين تمثل عاملا للتوازن في العلاقات الدولية".

وفي الشأن السوري، أوضح وزير الخارجية الروسي "أننا نريد الحوار وتعزيز العلاقات الثنائية مع الإدارة الجديدة في سوريا".

وقال "لدينا الكثير من وجهات النظر المشتركة مع الإدارة الجديدة في سوريا وسنطور علاقتنا مع سوريا الجديدة".